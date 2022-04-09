В Украине продлили срок принятия заявок на финансовую помощь переселенцам до конца апреля. Внутренне перемещенные лица смогут получать от государства 2000 грн в месяц.

Об этом сообщает Минсоцполитики.

Ранее сообщалось, что заявки на помощь будут приниматься до 14 апреля, а теперь этот срок продлили до 30 апреля.

Предоставлять помощь будут за период начиная с марта 2022 года.

При этом пока существуют технические сложности, как регистрировать переселенцев и сделать эту функцию доступной в режиме онлайн.

"Ни технических, ни человеческих ресурсов в общинах не хватает на то, чтобы быстро зарегистрировать всех перемещенных. Мы видим, что во многих местах формируются очереди на несколько недель. Интегрировать в единую систему различные информационные ресурсы для того, чтобы идентифицировать человека и подтвердить факт его внутреннего перемещения, достаточно сложно. В частности, в случаях, когда человек был зарегистрирован в одном городе, а фактически жил, работал или учился в другом городе. Кроме этого, значительная часть переселенцев имеют бумажные паспорта, что создает сложности для обеспечения полностью автоматизированного информационного взаимодействия", - сообщают в Минсоцполитики.

Несмотря на сложности, работа по автоматизации продолжается и ведомство надеется запустить регистрацию переселенцев через "Дию" в ближайшее время.

Тем временем уже около 900 тысяч переселенцев зарегистрировались в эту систему оффлайн.

Наибольшее количество зарегистрированных переселенцев в следующих областях:

Винницкой – 55 тысяч,

Львовской – 50,5 тысяч,

Хмельницкой – 47,4 тысяч,

Полтавской – 46,1 тысяч,

Закарпатской – 44 тысячи,

Черкасской – 42 тысячи.

Ранее в Минобразования сообщили, что дети переселенцев смогут пойти в первый класс на новом месте.

Ранее премьер-министр рассказал про доступную помощь для переселенцев: это и финансовая поддержка для переселенцев и компенсация коммуналки для семей, которые приняли переселенцев к себе домой.

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