В Минобразования рассказали, как будет проходить процесс зачисления в первые классы детей переселенцев. В случае проблем с документами, каждый случай будет рассматриваться индивидуально.

Об этом на телемарафоне сказал первый заместитель министра образования и науки Андрей Витренко.

"Каждый такой случай будет рассмотрен индивидуально. Если будут какие-то проблемы, прошу обращаться либо в областные управления образования, либо непосредственно на электронный ящик Министерства образования и науки. Мы будем пытаться помочь каждому и не потерять ни одного первоклашку в такой ситуации", - сказал Витренко.

С 1 апреля начинается прием документов в первые классы.

Ранее прием заявлений в первые классы продолжался до 31 мая.

Напомним, что в этом году ВНО заменят единым тестом, задания будут обновляться ежедневно.

Также мы рассказывали, как хотят переписать правила поступления в вузы Украины в этом году. Увеличение госзаказа и льготы для военных.