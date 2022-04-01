Дети переселенцев смогут пойти в первый класс на новом месте - Минобразования
В Минобразования рассказали, как будет проходить процесс зачисления в первые классы детей переселенцев. В случае проблем с документами, каждый случай будет рассматриваться индивидуально.
Об этом на телемарафоне сказал первый заместитель министра образования и науки Андрей Витренко.
"Каждый такой случай будет рассмотрен индивидуально. Если будут какие-то проблемы, прошу обращаться либо в областные управления образования, либо непосредственно на электронный ящик Министерства образования и науки. Мы будем пытаться помочь каждому и не потерять ни одного первоклашку в такой ситуации", - сказал Витренко.
С 1 апреля начинается прием документов в первые классы.
Ранее прием заявлений в первые классы продолжался до 31 мая.
Напомним, что в этом году ВНО заменят единым тестом, задания будут обновляться ежедневно.
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