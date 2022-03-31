Внешнее независимое оценивание, которое в этом году отменили из-за войны в Украине, заменят единым тестом. Задания будут обновлять ежедневно, чтобы исключить возможность списывания.

Об этом в интервью "Украинским новостям" рассказал глава комитета Верховной Рады по вопросам образования, науки и инноваций Сергей Бабак.

"Будет специальная процедура, а по сути - упрощенное ВНО, то есть упрощенный тест. Не будет отдельных тестов по предметам, а будет единственный интегрированный тест, который будет включать в себя несколько предметов", - сказал депутат.

По словам Бабака, список предметов, которые войдут в тест, будет опубликован на сайте Министерства образования, однако часть тех или иных предметов в тесте может изменяться, в зависимости от специальности. Кроме того, задания будут доступны, как в онлайн, так и в офлайн формате.

"Будет сделано большое количество вариантов для того, чтобы в течение 10-15 дней дети могли сдавать этот тест. Дети смогут приходить в центр тестирования и сдавать этот экзамен, а его часть - даже онлайн. Сейчас мы работаем над вопросом верификации. Если, условно, с 1 по 15 число идет процесс, когда можно сдать экзамен, а ребенок не смог это сделать в первый день из-за воздушной тревоги или обстрелов, то он может сделать это в другой день", - сообщил депутат.

Бабак добавил, что экзамены будут обновляться каждый день, чтобы минимизировать возможность списывания.

Напомним, 24 марта Верховная Рада решением 348 депутатов приняла законопроект №7132 об отмене экзаменов в этом году. Речь идет о ВНО (ЗНО) для абитуриентов, ГИА (ДПА) для выпускников девятых классов, а также едином вступительном экзамене и едином профессиональном вступительном экзамене.

Война в Украине продолжается уже 36-й день. "Страна" следит за ситуацией в Киеве, Днепре, Мариуполе, Славянске в обновляемом материале.

Также мы подводили главные итоги вчерашнего дня. Российская армия проводила "перегруппировку" войск, частично перенаправляя их с киевского и черниговского направлений на Донбасс, чтобы активизировать свои действия там. Впрочем значительного снижения активности армии РФ в Киевской и Черниговской областях, анонсированного после переговоров в Стамбуле, замечено не было.

Кроме того, мы рассказывали, как Рада хочет ввести уголовную ответственность за незаконный выезд из Украины во время войны.

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