В Раде сообщили детали учебного процесса в Украине во время войны

Глава комитета Рады по вопросам образования Юлия Гришина отчиталась о результатах онлайн-встречи с ректорами ВУЗов.

По ее словам, все научно-педагогические работники, на связи и те, кто участвует в организации учебного процесса, будут получать зарплату. Студенты будут получать стипендии.

Также Гришина добавила, что ректоры поддержали решение Комитета образования и МОН об отмене ВНО и ДПА в этом году.

Аккредитация будет проведена бесплатно и без привычных процедур, сказала глава комитета Рады по вопросам образования.

Кроме того, она также заявила, что некоторые учебные заведения, находящиеся не в зоне боевых действий, начинают дистанционное обучение с понедельника.

За ситуацией в Украине и вокруг нее сегодня, 12 марта, "Страна" следит в обновляемом материале.

Ранее мы подробно рассказывали о том, что происходило в Украине 11 марта, на шестнадцатый день войны.

Напомним, 11 марта продолжали решать вопрос эвакуации из Мариуполя. Вице-премьер Ирина Верещук сообщила, что рассматривается вариант эвакуации мариупольцев кораблями.

Кроме того, исполняющий обязанности главы "Энергоатома" Пётр Котин заявил, что на Запорожской АЭС россияне, которые ее контролируют, собрали персонал и сообщили, что теперь станция находится в собственности "Росатома".

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Также мы сообщали, что из Киева и регионов продолжается эвакуация местных жителей. По ссылке - правила приема украинских беженцев в ЕС.

Олеся Медведева в блоге "Ясно. Понятно" рассказывала о том, что будет с посевной кампанией в Украине и как это скажется на мировых ценах на зерно