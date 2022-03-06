Министр образования и науки Украины Сергей Шкарлет заявил, что учащиеся, завершающие получение начального и базового общего среднего образования в 2021/2022 учебном году освобождены от прохождения Государственной итоговой аттестации.

Об этом министр сообщил в Telegram.

"Такие действия вынужденные, ведь главное сегодня - это сохранение здоровья и жизни участников образовательного процесса в условиях военного положения", - сказал Сергей Шкарлет.

Ранее мы писали, что Министерство образования рекомендовало украинским школам отправить учеников на двухнедельные каникулы.

Также "Страна" сообщала, что в Киеве закрыли школы и детские сады.

"Страна" следит за ходом войны в обновляемом материале.

Из Киева и регионов продолжается эвакуация местных жителей. По ссылке - правила приема украинских беженцев в ЕС.

В нашем материале - подробно о том, что происходило в Украине 5 марта 2022 года .

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