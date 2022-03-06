Центр противодействия дезинформации при СНБО Украины опровергает слухи о якобы гарантированном государством аннулировании счетов за коммунальные услуги, банковских кредитов и услуг мобильной связи во время войны.

Центр дал некоторые разъяснения по этому вопросу:

Военное положение не освобождает граждан от платы за коммуналку, однако пеня и штрафы не начисляются.

Большинство украинских банков инициировали отсрочку выплат по займам до июня.

Операторы мобильной связи значительно увеличили кредитные лимиты на разговоры и интернет и отсрочили их оплату, чтобы ни один украинец не потерял доступ к важной информации.

По данным центра, информация о смс-сообщениях об угрозах отключения мобильной связи или начислении штрафов за кредиты или коммуналку из-за неуплаты не подтвердилась.

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