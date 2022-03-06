Операции ВСУ, расположение войск, разведданные. О чем запретили писать украинским СМИ во время войны
Верховная Рада предупредила журналистов и блогеров о том, что запрещено освещать в СМИ в военное время согласно приказу главкома ВСУ. В список вошли как данные о расположении и наименовании частей и подразделений, так и любая информация, которая может быть расценена как оправдание вторжению РФ в Украину.
Об этом говорится в Telegram-канале Верховной Рады.
Уточняется, что запреты регулируются приказом главнокомандующего ВСУ Валерия Залужного.
В СМИ в военное время запрещено освещать:
- наименование частей и подразделений, а также их расположение
- количество военных в частях и подразделениях
- количество вооружения и техники, их состояние и место хранения
- условные отметки объектов
Также запрещено распространять любую информацию о:
- операциях, которые проводятся или планируются,
- системе охраны и обороны воинских частей,
- имеющейся защите военного, такой как: вооружение и техника (кроме видимых или очевидно выраженных),
- порядке привлечения сил (военных) и средств (вооружения),
- сборе разведывательных данных,
- перемещении и развертывании войск (наименование, количество, маршруты)
- воинских частях и их тактике, методах действий,
- уникальных операциях и способе их выполнения,
- эффективности радиоэлектронной борьбы противника,
- отложенных или отмененных операциях,
- пропавших или сбитых самолетах, кораблях и операциях по поиску и спасению,
- планах безопасности наших войск (дезинформация, маскировка, противодействие),
- информационно-психологических операциях, которые проводят или планируют,
- пропаганде или оправдании широкомасштабной вооруженной агрессии России против Украины.
В Украине идет 11-й день войны, мы рассказываем о том, что происходит на фронте, в нашем онлайне.
"Страна" подробно рассказывала о том, что происходило в Украине 5 марта в обновляемом материале.
Ранее мы анализировали, что вчера происходило на фронте и почему сорвалась эвакуация из Мариуполя
Из Киева и регионов продолжается эвакуация местных жителей. По ссылке — правила приема украинских беженцев в ЕС.
В телеграм-канале "Политика Страны" — главные новости, карта боевых действий, фото, видео.
Олеся Медведева в блоге "Ясно. Понятно" разбиралась, почему в последнее время президент Владимир Зеленский жестко критикует НАТО.