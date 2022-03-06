Верховная Рада предупредила журналистов и блогеров о том, что запрещено освещать в СМИ в военное время согласно приказу главкома ВСУ. В список вошли как данные о расположении и наименовании частей и подразделений, так и любая информация, которая может быть расценена как оправдание вторжению РФ в Украину. 

Об этом говорится в Telegram-канале Верховной Рады.

Уточняется, что запреты регулируются приказом главнокомандующего ВСУ Валерия Залужного. 

 В СМИ в военное время запрещено освещать: 

  • наименование частей и подразделений, а также их расположение
  • количество военных в частях и подразделениях
  • количество вооружения и техники, их состояние и место хранения
  • условные отметки объектов

 Также запрещено распространять любую информацию о:

  • операциях, которые проводятся или планируются,
  • системе охраны и обороны воинских частей,
  • имеющейся защите военного, такой как: вооружение и техника (кроме видимых или очевидно выраженных),
  • порядке привлечения сил (военных) и средств (вооружения),
  • сборе разведывательных данных,
  • перемещении и развертывании войск (наименование, количество, маршруты)
  • воинских частях и их тактике, методах действий,
  • уникальных операциях и способе их выполнения,
  • эффективности радиоэлектронной борьбы противника,
  • отложенных или отмененных операциях,
  • пропавших или сбитых самолетах, кораблях и операциях по поиску и спасению,
  • планах безопасности наших войск (дезинформация, маскировка, противодействие),
  • информационно-психологических операциях, которые проводят или планируют,
  • пропаганде или оправдании широкомасштабной вооруженной агрессии России против Украины.

Верховная Рада - о запретах для СМИ

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