Верховная Рада предупредила журналистов и блогеров о том, что запрещено освещать в СМИ в военное время согласно приказу главкома ВСУ. В список вошли как данные о расположении и наименовании частей и подразделений, так и любая информация, которая может быть расценена как оправдание вторжению РФ в Украину.

Об этом говорится в Telegram-канале Верховной Рады.

Уточняется, что запреты регулируются приказом главнокомандующего ВСУ Валерия Залужного.

В СМИ в военное время запрещено освещать:

наименование частей и подразделений, а также их расположение

количество военных в частях и подразделениях

количество вооружения и техники, их состояние и место хранения

условные отметки объектов

Также запрещено распространять любую информацию о:

операциях, которые проводятся или планируются,

системе охраны и обороны воинских частей,

имеющейся защите военного, такой как: вооружение и техника (кроме видимых или очевидно выраженных),

порядке привлечения сил (военных) и средств (вооружения),

сборе разведывательных данных,

перемещении и развертывании войск (наименование, количество, маршруты)

воинских частях и их тактике, методах действий,

уникальных операциях и способе их выполнения,

эффективности радиоэлектронной борьбы противника,

отложенных или отмененных операциях,

пропавших или сбитых самолетах, кораблях и операциях по поиску и спасению,

планах безопасности наших войск (дезинформация, маскировка, противодействие),

информационно-психологических операциях, которые проводят или планируют,

пропаганде или оправдании широкомасштабной вооруженной агрессии России против Украины.

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