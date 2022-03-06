В воскресенье, 6 марта, генеральный штаб ВСУ озвучил новые потери противника в Украине. Соответствующий пост опубликован в Facebook.

Ориентировочные потери противника по состоянию на утро 6 марта составили:

Личный состав – более 11 тысяч;

Танки – 285;

ББМ – 985;

Артиллерийские системы – 109;

РСЗО – 50;

ПВО – 21;

Самолеты – 44;

Вертолеты – 48;

Автомобильная техника – 447;

Катера – 2;

Цистерны с топливом – 60;

БПЛА – 4.

"Украинские защитники и защитницы удерживают определенные позиции и уничтожают живую силу и технику противника. Враг, несмотря на значительные потери, сотнями бросает в бой поклонников "русского мира". В частности, в Луганской области весь передний край усеян трупами и подбитой техникой захватчиков. Только вчера в центральную городскую больницу населенного пункта Брянка Луганской области с передовых позиций доставлено более 650 раненых представителей российских оккупационных войск. Большая часть – с Попаснянского направления", - говорится в сообщении.

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