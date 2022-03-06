Более 11 тысяч человек личного состава, почти 100 самолетов и вертолетов. Генштаб ВСУ озвучил потери войск РФ
В воскресенье, 6 марта, генеральный штаб ВСУ озвучил новые потери противника в Украине. Соответствующий пост опубликован в Facebook.
Ориентировочные потери противника по состоянию на утро 6 марта составили:
- Личный состав – более 11 тысяч;
- Танки – 285;
- ББМ – 985;
- Артиллерийские системы – 109;
- РСЗО – 50;
- ПВО – 21;
- Самолеты – 44;
- Вертолеты – 48;
- Автомобильная техника – 447;
- Катера – 2;
- Цистерны с топливом – 60;
- БПЛА – 4.
"Украинские защитники и защитницы удерживают определенные позиции и уничтожают живую силу и технику противника. Враг, несмотря на значительные потери, сотнями бросает в бой поклонников "русского мира". В частности, в Луганской области весь передний край усеян трупами и подбитой техникой захватчиков. Только вчера в центральную городскую больницу населенного пункта Брянка Луганской области с передовых позиций доставлено более 650 раненых представителей российских оккупационных войск. Большая часть – с Попаснянского направления", - говорится в сообщении.
В Украине идет 11-й день войны, которую начала Россия. Мы рассказываем о том, что происходит на фронте, в нашем онлайне.
"Страна" подробно рассказывала о том, что происходило в Украине 5 марта в обновляемом материале.
Ранее мы анализировали, что вчера происходило на фронте и почему сорвалась эвакуация из Мариуполя
Из Киева и регионов продолжается эвакуация местных жителей. По ссылке — правила приема украинских беженцев в ЕС.
В телеграм-канале "Политика Страны" — главные новости, карта боевых действий, фото, видео.
Олеся Медведева в блоге "Ясно. Понятно" разбиралась, почему в последнее время президент Владимир Зеленский жестко критикует НАТО.