6 марта 2022 года начался одиннадцатый день войны России с Украиной.

Что происходило на фронте в субботу и почему сорвалась эвакуация из Мариуполя — в нашем материале.

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09:16 Jerusalen Post пишет о "шаббат-миссии" израильского премьера Беннета, который вчера приехал на встречу с Путиным в Москву, потом позвонил Зеленскому, а затем улетел на встречу с Шольцем в Германию.

Решение Беннетта встретиться с Владимиром Путиным, несмотря на обычное соблюдение субботы, показывает актуальность и важность, с которой он относится к своей миссии.



"Спасение жизней важнее шаббата" — известная поговорка среди соблюдающих еврейские правила.

В эту субботу утром это означало, что премьер-министр Нафтали Беннетт может взять частный самолет в Москву, чтобы попытаться убедить Владимира Путина прекратить войну на Украине.

Существует широко распространенный скептицизм по поводу поездки - Белый дом благословил Беннетта, но, как сообщается, думал, что шансы на успех невелики. Но тот факт, что Беннетт и министр строительства Зеев Элкин, который служил переводчиком, путешествовали за границу, несмотря на обычно соблюдаемый шаббат, показывает актуальность и важность, с которыми они рассматривают свою миссию: спасать жизни, евреев и не только.

Зеленский снова поднял вопрос о возможности посредничества, вскоре после начала войны, и Беннетт поговорил с Путиным в прошлое воскресенье - и впервые Путин не сказал "нет", хотя и не сказал "да".

В то время как другие высокопоставленные израильские чиновники не думали, что Израиль будет или должен принять активное участие в посредничестве, похоже, что Беннетт принял мольбы Зеленского близко к сердцу. И, по-видимому, сильнее, чем думал Зеленский, который сказал, что разочарован в Беннетте.

Эта поездка в Москву, за которой последовал визит в Берлин и, возможно, Париж, является поворотным моментом, в котором Беннетт взял на себя роль челночного дипломата и миротворца. Добьется ли Беннетт успеха, еще предстоит выяснить, но он явно считает необходимым проработать этот вариант".

09:05 Удар был нанесён и по городу Овруч Житомирской области (близ границы с Беларусью).

09:00 Алексей Арестович рассказал, что в Украине для российских военнопленных создадут лагеря.

"Будем принимать решение организовывать централизованное содержание пленных по всем законам Женевской конвенции, со всеми требованиями, которых, кстати, довольно много и они не простые, довольно сложные. Но речь уже идет о лагерях, потому что пленных очень много. Как задержанных или арестованных их держать не удается".