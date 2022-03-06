Институт изучения войны (США) 6 марта опубликовал новую карту боевых действий в Украине. Институт заявляет, что российские силы в Украине, возможно, вошли в краткую оперативную паузу 5 марта, поскольку они готовятся возобновить операции против Киева, Харькова, Николаева и, возможно, Одессы в ближайшие 24-48 часов.

Об этом сказано в сообщении организации в Facebook.

"Российские войска не проводили крупных наземных наступательных операций против Киева, Харькова или Николаева за последние сутки. Украинские силы под Харьковом, с другой стороны, вели контрнаступление, которое, как сообщается, прорвалось к украинско-российской границе", - говорится в сообщении.

"Страна" подробно рассказывала о том, что происходило в Украине 5 марта в обновляемом материале.

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