Генеральный штаб ВСУ в соцсетях обнародовал свежую сводку о ситуации на фронте. По данным ВСУ, противник готовит наступление на Харьков и копит силы под Николаевом, а также накапливает силы под Киевом, стремясь окружить столицу.

"Оккупанты продолжают сосредоточение основных усилий на окружении украинских городов Киева, Харькова, Николаева, выходе на административные границы в Луганской и Донецкой областях, создании сухопутного коридора из ТОТ АР Крым, но постепенно теряет наступательный потенциал.

На Волынском направлении продвижение противника вглубь нашей территории и активных действий со стороны противника не отмечается", - говорится в сообщении.

Также противник продолжает блокировать Мариуполь, ведет артиллерийский огонь по объектам инфраструктуры города и жилым кварталам с целью устрашения населения.

В Черноморской и Азовской операционных зонах противник продолжает подготовку к десантной морской операции.

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