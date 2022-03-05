Вооруженные силы Украины (ВСУ) нанесли удар по танковой колонне армии России и сбили российский военный вертолёт.

Соответствующие видео ВСУ обнародовали в соцсетях.

Напомним, ранее сообщалось, что в Одесской области подразделение противовоздушной обороны сбило российский самолет, который атаковал один из объектов военной инфраструктуры. Пилот успел катапультироваться, его разыскивают.

Также сообщали, что под Волновахой сбили российский штурмовик, который бомбил жилые дома.

"Страна" следит за тем, что происходит в Украине 5 марта в обновляемом материале.

В Украине - очередной день страшной войны, которую начала Россия.



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