Владимир Путин сделал заявление об отношениях с соседними странами. По его словам, "никаких недобрых намерений у России в отношении соседей нет". А если на кого-то и идёт Москва войной, то лишь в ответ на "недружественные действия".

"У нас нет никаких недобрых намерений в отношении наших соседей. Им бы посоветовал тоже не нагнетать ситуацию, не вводить никаких ограничений, мы все обязательства выполняем и будем выполнять дальше. Не видим никакой необходимости ситуацию нагнетать или ухудшать наши отношения. Все наши действия, если они возникают, возникают исключительно всегда в ответ на какие-то недружественные действия в отношении России. Я думаю, что все должны задуматься о том, чтобы нормализовать отношения и нормально сотрудничать", - сказал он.

Напомним, 24 февраля Путин объявил о "специальной военной операции" в Украине.

В Украине уже девятый день продолжаются боевые действия, которые начала Россия. В нашем материале рассказывается о трагических событиях первой недели. Напомним, в Харькове противник уничтожил центр города, жилые районы, что привело к гибели многих мирных граждан.

По данным министра обороны Украины Алексея Резникова, сейчас самая сложная ситуация наблюдается в Запорожской области, где ночью был пожар на АЭС, а также в Сумской, где пострадало много жилых районов, Черниговской, где только за день погибли около 50 мирных граждан, и Харьковской областях. Непростая ситуация остается и в Киеве, где закрыто много аптек и не прекращаются мощные взрывы.

Мы также разобрались, как война изменила рынок труда и что будет дальше с работой.

Вместе с тем, вчера в Бресткой области прошли мирные переговоры Украины и России. "Страна" подробно рассказывала, как шли боевые действия и переговоры 3 марта.

"Страна" следит за происходящим в Украине 4 марта в обновляемом материале.

В телеграме "Политика Страны" - карта, фото, видео.

Семь дней в крови: итоги первой недели войны в Украине - на ютубе, в блоге Олеси Медведевой "Ясно. Понятно".