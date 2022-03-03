Переговоры России и Украины состоятся в Брестской области в четверг, 3 марта, в 14:00 по Киеву. Об этом заявил заявил представитель российской делегации Владимир Мединский.

Министр иностранных дел РФ Сергей Лавров заявил, что в ходе второго раунда переговоров с Украиной Россия готова обсуждать вопрос гарантий безопасности, уточнив, что речь идет о гарантиях безопасности и Украины, и всей Европы.

Также по словам Лаврова, мирные договоренности РФ и Украины обязательно должны включать пункт об уничтожении "угрожающих Москве вооружений". По мнению министра, перспективы договоренностей с Украиной есть. Также Лавров считает минимальными требования России.

Представитель украинской делегации Давид Арахамия, комментируя новый раунд переговоров с Россией, заявил: "Программа минимум - гуманитарные коридоры. Далее по обстоятельствам".

Напомним, президент Украины Владимир Зеленский в новом видеообращении призвал россиян учить слова "репарация" и "контрибуция".

В Украине продолжается война, которую начала Россия. Последние сообщения с фронта тревожные: россияне пытаются взять Киев в клещи, Мариуполь находится в блокаде.

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Не очень обнадеживающую аналитику готовят западные СМИ. Они считают, что блицкриг Путина не сработал, впереди затяжные сражения.

Тем не менее, шанс на мир все же остается. В Беларуси проходит второй раунд переговоров Украина и России.

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