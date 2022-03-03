Президент Украины Владимир Зеленский записал новое видеообращение о ситуации в Украине.

"Ровно два года назад в Украине был первый случай коронавируса. Первые недели борьбы с ним были сложными, но мы были едиными, и выстояли.

Ровно неделю назад Украину атаковал другой вирус, другая болезнь, и те, кто страдают "тяжелой аннексией" и "оккупацией чужих земель".

Неделю назад, в 4 утра Россия вторглась в Украину, острый припадок агрессии, мания величия, мания преследования...

Тяжелые психологические комплексы, как последствие - ракетные комплексы. Первые дни войны были сложные, но мы были едиными, сильными и выстояли. Оккупанты вынуждены менять тактику. Ракетно-бомбовые удары по украинским городам - признание, что не смогли сделать ничего существенного на земли", - сказал Зеленский.

По словам президента, ни на одном участке нет успеха у противника, все линии снабжения сохранены.

"Киев выстоял эту ночь и очередной ракетно-бомбовый удар, сработало наше ПВО. Херсон, Изюм, другие города, по которым били с воздуха - ничего им не отдали. Чернигов, Сумы, Николаев держат оборону. Одесса, они хотят разрушить нашу Одессу, но получат только дно Черного моря, потому что они - дно", - добавил Зеленский.

Президент добавил, что Украина восстановит все, что было уничтожено российскими войсками.

"Даже если вы разрушите все наши украинские соборы и церкви, не разрушите нашей веры в Украину, Бога, людей. Мы восстановим каждый дом, каждую улицу, каждый город, и говорим России - учите слово "репарации" и "контрибуции", вы компенсируете все, что сделали против нашей страны, против каждого украинца в полном объеме, а тех, кто погиб - мы не забудем", - подытожил Зеленский.

Напомним, в Украине продолжается война, которую начала Россия. Последние сообщения с фронта тревожные: россияне пытаются взять Киев в клещи, Мариуполь находится в блокаде.

Для граждан, которые планируют уехать в более безопасное место, мы подготовили материал о том, как сейчас передвигаться по стране.

Не очень обнадеживающую аналитику готовят западные СМИ. Они считают, что блицкриг Путина не сработал, впереди затяжные сражения.

Тем не менее, шанс на мир все же остается. В Беларуси проходит второй раунд переговоров Украина и России.

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