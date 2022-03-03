Пошли восьмые сутки российской "военной операции" в Украине.

Бои идут вокруг Харькова и Мариуполя, оба города находятся под обстрелами. Под Киевом Россия наращивает свои силы, которые ВСУ также пытаются уничтожать.

Бои ведутся в городской застройке, десятки снарядов и ракет поражают жилые дома, гибнут мирные жители.

На юге россияне поставили под контроль Херсон и пытаются наступать севернее Николаева, хотя несут потери. Под Одессой готовятся к высадке десанта, заявляют в Украине.

Сегодня, 3 марта, должен состояться второй раунд переговоров между Украиной и Россией. "Страна" следит за событиями этого дня. Материал обновляется.

09:53 В Киеве снова слышны взрывы.

09:51 В ходе торгов на Мосбирже доллар поднялся выше 110 рублей и обновил исторический максимум. Евро торгуется по 120 рублей.

09:50 А вот сводка от Генштаба ВСУ по потерям российских войск. В ВСУ заявляют, что армия РФ уже потеряла убитыми 9000 человек.

09:46 В Минобороны РФ утверждают, что взяли Балаклею, Чистополье, Нополтавку, Жовтневое, вышли к окраинам Северодонецка и сузили кольцо окружения вокруг Мариуполя. Заявляют, что для жителей города Бородянка к северо-западу от Киева организован коридор эвакуации через населенный пункт Берестянка.

09:42 Российские военные просили руководство Энергодара ненадолго впустить их в город, чтобы сделать фото на фоне Запорожской атомной электростанции для отчета

"Говорят, что им достаточно хоть чуть-чуть войти в город, сфотографироваться на фоне ЗАЭС и прислать отчет руководству", - заявил глава НАЭК Энергоатом Петр Котик.

09:34 В Чернигове ударили по нефтебезе.

09:21 Большинством голосов Совета Директоров "Эха Москвы" принято решение о ликвидации радиоканала и сайта "Эхо Москвы" - заявил главред радиостанции Алексей Венедиктов. Все. Больше нет радио.

09:20 Судя по всему, касательно ночного удара по радиотелецентру, о котором заявляет Минобороны РФ, речь идет о Лысой горе в районе Саперно-Слободской улицы. Там еще в советское время находился радиопередающий центр с "глушилками" западных радиостанций.

09:15 В Минобороны России рассказали, что разбомбили сегодня ночью в Киеве. Ракетный удар нанесли по резервному радиотелецентру в районе Лысой горы, который по данным РФ "использовался СБУ для психологических операций против России, жертв и разрушений жилых домов нет".

Отметим, что украинские власти, а также спасатели ничего не сообщают об этом взрыве, который около двух часов ночи наблюдал весь Киев.

В ГосЧС заявили, что взрыв - результат работы украинской ПВО, которая перехватила вражескую ракету.

09:12 Украинская делегация уже находится в Польше и согласовывает точное место своего прибытия в Беларусь. Об этом сообщил "Спутнику" политолог Юрий Воскресенский, близкий к организаторам российско-украинской встречи. По его информации, в составе украинской делегации могут быть изменения.

09:11 Международный паралимпийский комитет отстранил российских спортсменов от участия в играх в Пекине - Associated Press.

09:10 Центр Харькова сегодня утром.

09:08 Министр обороны Резников подвёл свои итоги первых 7 дней войны.

"Хочу особо отметить глав военно-гражданских администраций и мэров, которые сегодня на передовой. Чернигов, Сумы, Конотоп, Харьков, Мариуполь, Херсон, Николаев – это форпосты Европы.

Наша армия уже уничтожила тысячи оккупантов. И столько вражеской техники столько, что можно было бы вооружить армии нескольких государств. Возможности наших вооруженных сил растут, поступает помощь. На многих участках блестяще проявили себя бойцы терробороны.

Наши воздушные асы стали легендами. Десантники, пехота, артиллерия – все доказывают, что украинцы – самые лучшие.

Вчера я призвал граждан к тотальному сопротивлению. Следует уничтожить коммуникации врага. Эти метастазы, которые он пытается протащить по нашей земле.

Российские оккупанты испугались позорного поражения и начали совершать преступления против человечности. Они обстреливают больницы, убивают женщин и детей. Это уже не армия – это обычные трусы и террористы.

Впереди еще много испытаний. Будет кровь, слезы, боль.

Но сейчас, как никогда, у нас есть все основания быть уверенным в себе. И у тех, кто рядом.

Мы обязательно победим.

Слава Украине!", - написал Резников.

08:51 Российские телеграмм-каналы публикуют видео движения военных кораблей близ побережья. Где оно сделано - достоверно неизвестно.

08:49 График работы "Новой почты".

В Киеве, Днепре, Запорожье, Одессе, Львове часть отделений работают с 8:00 до 18:00.

Отделения в областных центрах работают на выдачу и отправление в будние дни с 9:00 до 17:00, в субботу - с 9:00 до 18:00, воскресенье - выходной.

Также Новая почта открывает счета для перевозки гуманитарной помощи. А посылки, которые находятся в отделениях, сохраняются бесплатно.

08:37 Власти ФРГ намерены предоставить Украине 2 700 зенитных ракет "Стрела" - агентство DPA со ссылкой на источники в Минэкономики.

08:31 Один из немногих оставшихся способов уехать из Киева - это сервис БлаБлаКар. Найти машину по нему также не просто. Но реально. Подробнее читайте здесь.

08:23 Mercedes-Benz приостановит производство и поставки автомобилей в России.

08:13 Казахстан заявил о нейтралитете в войне в Украине.

"Конфликт Украины и России к Казахстану никакого отношения не имеет. Мы не поддерживаем ни ту, ни другую сторону", – заявил вице-министр обороны Казахстана Султан Камалетдинов.

08:05 Международная федерация кошек (FIFe) запретила котам и кошкам из РФ участвовать в международных выставках.

08:04 Из сводки Генштаба ВСУ, которую мы публиковали, отдельно заслуживает внимание вот этот пункт:

В направлении Одессы наблюдается движение четырех крупных десантных корабле РФ. Они идут в сопровождении трех ракетных катеров. То есть, другими словами, по данным ВСУ, Россия готовит высадку десанта около Одессы.

07:55 Ещё одно видео из Изюма, по которому ночью нанесли удар российские войска.

07:54 Кадры мародерства в Мелитополе. Местные жители среди бела дня "выносят" закрытые магазины, забирая все - от продуктов до бытовой техники.

07:46 Одна из школ Харькова тоже попала под обстрел. Ее обстреляли еще вчера.

07:43 Экс-помощница Трампа по РФ Фиона Хилл дала интервью изданию Politico. Там она изложила свой взгляд на последние действия Путина в Украине.

"Каждый раз, когда Вы думаете - "Да нет, Путин так не сделает" - Именно так он и сделает". По ее словам,

Путин движим методичным планом 2007 г., когда он ясно дал понять миру, что не потерпит дальнейшего расширения НАТО. "Путин не хочет оккупировать Украину, он хочет ее разделить... Как остановить Путина? Должен быть международный ответ - шире, чем НАТО. Санкций недостаточно. Нужна временная заморозка всех деловых связей с Россией".

"Путин подорвал мировой порядок, основанный на правилах. Можно считать, что мы в состоянии Третьей мировой войны, в которой слышны отголоски двух предыдущих."

07:27 Еще одно видео из утреннего Харькова. Район Холодной горы.

07:20 Вот, как выглядит Харьков с утра 3 марта. Много разрушений от налетов и бомбежек.

07:17 На это утро по данным украинского Минобороны ситуация следующая:

на Полесье противник развивает наступление в районе Козаровичей, Вышгорода, Фастова и Обухова

идет развертывание полевых логистических лагерей в районах Бородянки, Катюжанки и Гавронщины.

наступающие со стороны Черниговской и Сумской областей группировки сосредоточились в районах Барышевки, Новой Басани, Любеча. Их цель - Бровары и северные окраины Киева.

в Харьковской области идет вражеское наступление в районах Золочева, Харькова, Балаклеи, идут попытки двигаться на Лозовую, теряя много техники.

на юге сосредоточение противника на линии Николаев-Вознесенск. В Баловне севернее Николаева был выброшен десант, который уничтожили.

В направлении Одессы наблюдается движение четырех крупных десантных корабле РФ. Они идут в сопровождении трех ракетных катеров.

часть сил РФ продолжает перемещения в районе Запорожья - у Энергодара, Васильевки, Токмака и Новопетровки. Там работает 205-я мотострелковая бригада РФ, которая пытается закрепиться на окраинах Запорожья, а также ведет наступление на Мариуполь.

07:02 Киевская полиция публикует дополнительные номера по столичным райотделам из-за перегруженности линии 102.

06:50 Российский завод АвтоВАЗ на несколько дней останавливает производство - из-за нехватки импортной электроники.

06:42 Это видео последствий ночного авиаудара по Изюму Харьковской области. Там этой ночью погибли 8 человек.

06:14 Последствия вчерашних ударов по Ирпеню.

06:11 Новая обложка журнала Time.