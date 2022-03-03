Бывший глава МВД Арсен Аваков, написал, что его дом в Харькове частично разрушен. Сам он находится в Киеве в рядах территориальной обороны.

Об этом он сообщил в facebook.

"Мой дом в Харькове частично разрушен.. мой рабочий офис на Сумской чернеет выбитыми глазницами и покорёженными дверями. Отреставрированный ко Дню города фасад посечен осколками.. Легкие травмы, контузии.. повезло людям – счастлив от этого!

А я в Киеве, привязан к узлу обороны, ощетинились, злые и концентрированные, много харьковчан – несем ряд задач – в созданным нами добровольческом батальоне ТРО вооруженных сил" - написал экс-министр.

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