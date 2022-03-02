Член украинской делегации Давид Арахамия, который сообщал о том, что второй раунд переговоров РФ-Украина состоится вечером 2 марта в Беловежской пуще, говорит, что переговоры будут в другом месте.

И, по всей видимости, пройдут они уже 3 марта, потому что украинская делегация приедет на переговоры только завтра утром. Одним из пунктов переговоров должно стать прекращение огня в Украине.

"Информация о проведении переговоров в Беловежской пуще не соответствует действительности. Переговоры действительно будут, но место другое. Все детали позже", - написал он у себя в Facebook.

Напомним, президент Украины Владимир Зеленский хочет прекращения огня перед переговорами с РФ и гарантий безопасности.

Тем временем в Украине продолжается война, которую начала Россия. Последние сообщения с фронта тревожные: россияне пытаются взять Киев в клещи, Мариуполь находится в блокаде.

Для граждан, которые планируют уехать в более безопасное место, мы подготовили материал о том, как сейчас передвигаться по стране.

Не очень обнадеживающую аналитику готовят западные СМИ. Они считают, что блицкриг Путина не сработал, впереди затяжные сражения.

Тем не менее, шанс на мир все же остается. В Беларуси проходит второй раунд переговоров Украина и России.

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