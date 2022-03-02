Сегодня, 2 марта, президент Украины Владимир Зеленский провел два телефонных разговора.

Первый звонок был премьер-министру Израиля Нафтали Бенету, который после Зе поговорил с лидером РФ Владимиром Путиным.

Второй телефонный разговор состоялся с президентом Казахстана Касым-Жомартом Токаевым, который в ходе диалога призвал к мирному урегулированию путем переговоров.

Глава Казахстанской Республики, между тем, сегодня также имел возможность переговорить с Путиным. Во время их разговора Токаев попросил Путина о компромиссе с нашей страной.

"Не исключено, что о том же говорил и премьер-министр Израиля. Очевидно, эти звонки идут в преддверии завтрашних переговоров с Россией. Хотят прощупать почву для возможного компромисса", - комментирует Telegram-канал "Политика Страны".

В Украине продолжается война, которую начала Россия. Последние сообщения с фронта тревожные: россияне пытаются взять Киев в клещи, Мариуполь находится в блокаде.

Для граждан, которые планируют уехать в более безопасное место, мы подготовили материал о том, как сейчас передвигаться по стране.

Не очень обнадеживающую аналитику готовят западные СМИ. Они считают, что блицкриг Путина не сработал, впереди затяжные сражения.

Тем не менее шанс на мир все же остается. В Беларуси проходит второй раунд переговоров Украина и России.

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