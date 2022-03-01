Вопрос транспортного сообщения для многих украинцев сейчас выходит на первый план. Часть инфраструктуры разрушена, нет стабильного расписания, а те, у кого есть собственное авто, часто не могут никуда добраться из-за проблем с бензином.

Да и в целом непонятно, как, куда и на чем сейчас можно доехать по Украине. И, собственно, можно ли вообще выезжать из дому.

Как рассказал нам глава адвокатского объединения "Кравец и партнеры" Ростислав Кравец, свободно по стране могут передвигаться женщины, дети и пожилые граждане. Что касается мужчин, то нет ограничений для тех, кто имеет бронь от военкомата. "Такие получили, в частности, нардепы, судьи, некоторые работники критической инфраструктуры и стратегических областей. Остальные мужчины в возрасте от 18 до 60 лет в принципе могут ездить по стране, но должны быть готовы к тому, что их могут из любой точки страны привлечь в тероборону или на работы", - говорит Кравец.

Разбирались в особенностях передвижения по стране в условиях военного времени.

Как курсируют поезда и куда на них реально доехать

Железнодорожный транспорт сейчас является, пожалуй, наиболее надежным, а во многих регионах и единственным способом передвижения.

"Сейчас фактически это один из самых безопасных видов транспорта, продолжающих системно работать по маршрутам. Добавляем вагоны, эвакуируем из Киева детей с инвалидностью. Им сейчас в Киеве очень сложно. Дай Бог, вывезем всех", - написал в своем Телеграм член набсовета "Укрзализници" Сергей Лещенко.

С 1 марта УЗ запустила дополнительные рейсы из Львова в Польшу. В частности, речь идет о дизель-поездах, которые будут курсировать по маршруту Львов-Крвель-Ягодин-Хелм и в обратном направлении. Первый поезд отправился сегодня со Львова в 9 утра, в обратном направлении - в 14.00. Посадка в порядке живой очереди, а так как желающих много, уехать с первой попытки могут не все.

В целом как такового графика движения поездов в привычном нам понимании сейчас нет. Время отправления поездов и сама возможность выполнения рейсов меняются каждые день. Тем, кто хочет уехать, нужно просто приходить на вокзал и ждать, - говорит нам глава независимого профсоюза железнодорожников Александр Скиба.

По ситуации на 1 марта УЗ сообщает, что в 12.00 отправился поезд Краматорск-Ужгород, в 10.00 Харьков-Киев. В 12.40 поедет дополнительный рейс "Интерсити" из Киева во Львов.

Также "Укрзализниця" прицепит дополнительные вагоны к поезду №67 Киев-Варшава, то есть, увеличится число эвакуационных мест для женщин и детей из столицы. Поезд отправится сегодня из Киева в 19.13.

Также обещают дополнительные вагоны к поезду №36 Одесса-Перемышль. В УЗ заявили, что людям можно брать с собой домашних животных. Но те должны быть с ветеринарными паспортами и в переносках.

Что касается пригородных поездов, то расписание также постоянно корректируется. Также УЗ дает перечень доступных маршрутов по каждому подразделению железной дороги.

К примеру, по Юго-Западной ж/д это Овруч-Коростень, Коростень-Олевск, Коростень-Винница. Можно добраться также в Новоград-Волынский, Житомир, Жмеринку, Козятин, Шепетовку, Фастов, Ровно, Здолбунов и др.

По Приднепровской ж/д заявлены рейсы Днепр-Камянское, Днепр-Кривой Рог, Днепр-Лозовая, Днепр-Запорожье, Никополь-Кривой Рог и др.

Но, как говорит Александр Скиба, по Приднепровской железной дороге ситуация на сегодня достаточно сложная, так как оттуда было вывезено часть вагонов, локомотивов м топлива.

"К примеру, если предложенную по линии международных профсоюзов гуманитарку в Киев я могут завезти по ж/д через Дарницкой депо, то в Мелитополь пути нет, прорабатываем сейчас автомобильные маршруты. На этой ветке железной дороги не хватает электротяги, тепловозов, вагонов", - говорит Скиба.

По Южной железной дороге УЗ сообщает о курсировании пригородных поездов между Полтавой, Лозовой, Кременчугом, Харьковом и др.

Более детально с расписанием пригородных поездов можно ознакомится на сайте "Укрзализници".

Проезд, в отличие от эвакуационных рейсов, не бесплатный. Но билеты стоят дешево.

Собственно, сейчас действует единый тариф в рамках филиалом железной дороги с учетом расстояния.

К примеру, по Приднепровской жд в границах Днепропетровской и Запорожской области за проезд в пределах 1-10 километров придется заплатить 12 гривен, до 20 километров - 12,99 гривен, до 30 - 15 гривен. Максимальный тариф за проезд до 200 километров - 74 гривны с человека.

По Юго-Западной ж/д (Житомирская, Сумская, Винницкая, Хмельницкая, Киевская, Черниговская области) такса от 15 до 60 гривен в зависимости от расстояния.

По Одесской ж/д - от 14 до 66 гривен, Донецкой -12,5-100 гривен, Львовской —11 -130 гривен.

Также УЗ дает актуальную информацию по работе ж/д вокзалов по стране (то есть, уехать можно далеко не со всех)

В целом с учетом того, что пригородное сообщение все же есть, можно добраться на перекладных и в другие регионы. Но, понятно, что это займет немало времени, также нужно постоянно сверяться с расписанием, которое может меняться. Оперативные обновления есть на сайте УЗ (uz.gov.ua) и в Телеграм (//t.me/Ukrzalinfo).

Как ездят автобусы

Что касается автобусного сообщения, то тут ситуация намного хуже. Как рассказал нам глава Всеукраинской ассоциации пассажирских перевозчиков Игорь Житинский, в западных регионах транспорт еще более-менее стабильно курсирует. Но в основном сейчас идут рейсы в сторону Европы, маршруты по областям перевозчики режут, так как не хватает топлива.

Что касается Донецкой, Луганской, Харьковской областей, то там транспортное автобусное сообщение фактически прекращено. Это же касается ряда населенных пунктов по другим областям, оказавшимся на линии огня.

"Многие АТП разгромлены и разграблены. Кроме того, сильно обострилась проблема с водителями. Их и в мирное время не хватало, а сейчас люди бояться садиться за руль и выезжать на дороги. Есть случаи, когда на пассажирские перевозки привлекают военных или бойцов теробороны", - рассказал нам Житинский.

"Сейчас нет какого-то конкретного графика движения пригородных или междугородных автобусов, все работает буквально с колес - появилась возможность и есть пассажиры, поехали, нет - никто никуда не едет", - говорит нам Житинский.

Ecolines заявил международные рейсы из Киева в Берлин (1479 гривен с человека) по 13 марта с выездом с автовокзала "Выдубичи" в 7.00 каждый день кроме понедельника. Также анонсированы рейсы в Варшаву. Можно уехать из Киева 3 марта за 31 евро с человека.

При этом по Украине рейсов этого перевозчик сейчас нет. На март не открыли продажу билетов в Бердянск, Винницу, Днепр и др.

Такси и частный извоз

Что касается такси, то как сообщил нам глава профильной ассоциации и совладелец «Элит такси» Андрей Антонюк, сейчас службы практически не работают.

Глава Uklon Сергей Смусь отматил, что они запустили проект "Волонтер" - работают в том числе, по эвакуации людей из Киева.

Также договариваются с АЗС по заправке водителей (комиссию с них полностью убрали).

На такси можно выехать за пределы Киева, но цены кусаются. К примеру, в Белую Церковь готовы везти за 2300 гривен (около 27 гривен за километр пути). В таких же пределах - 25-35 гривен за километр стоит частный извоз. Но найти машину не так просто из-за проблем с топливом. На БлаБлаКар в зависимости от пункта назначения можно уехать от 600-700 гривен с человека.

Мы уже писали, что АЗС ввели ограничения на продажу топлива в одни руки (10-20 гривен), но далеко не везде оно вообще есть в наличии. "На отдельных АЗС заправиться можно, но не везде", - говорит владелец сети "Прайм" Дмитрий Леушкин.

В Киеве более -менее стабильная ситуация с топливом на заправках WOG и ОККО. Также можно было заправиться на АЗС "БРСМ". Но ситуация постоянно меняется.

"Мы пытаемся, чтобы работало большинство заправок. Не работаем в Харькове и Херсоне. Но и по остальным есть проблемы с подвозом топлива, так как не всегда пути доступны. В целом даже в Киеве много закрытых заправок и АЗС без топлива. К примеру. На улице Светлой в Дарницкос районе не работает 5 заправок. У нас топливо есть, цены на А-95 - 35,99 гривен, дизель - 34,29-35,99", - рассказал нам руководитель отдела маркетинга "БРСМ Нафта" Александр Мельничук.

Напомним, ранее "Страна" разобралась, как сегодня можно покинуть Киев.