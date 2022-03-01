Сегодня, 1 марта, в 19:13 из Киева отправится поезд №67 Киев-Варшава для эвакуации женщин и детей. "Укрзализныця" прикрепит к нему дополнительные вагоны.

Об этом сообщает пресс-служба "Укрзализныци" в Telegram-канале.

На границе с Польшей их пересадят в польский поезд, а в Варшаве обеспечат всем необходимым.

"С учётом информации о грядущей активизации боевых действий вокруг Киева, а возможно и в самом городе, эвакуация может быть правильным решением", - комментирует Telegram-канал "Политика страны".

Напомним, по данным ООН, более полумиллиона человек вынуждены были покинуть Украину к настоящему времени из-за военных действий.

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