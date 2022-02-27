На пешем пункте пропуска
На пешем пункте пропуска "Шегини", самом популярном среди бегущих от войны украинцев. продолжается давка и хаос. Фото: Томаш Баарт-Бартецки

На западной границе продолжает расти поток бегущих от войны украинцев.  

За последние два дня через пункты пропуска на западных рубежах Украины выехали уже почти 200 тысяч человек, половина из них - в Польшу (в мирное время это число в разы меньше). Остальные - в Венгрию, Словакию, Румынию и Молдову. 

Под границей - тысячи автомобилей на десятки километров, на пешем переходе "Шегини" во Львовской области - столпотворение и давка. 

На автомобильных пунктах пропуска с Польшей, где временно открыли дополнительные пешие переходы (в частности, в Угринове и Рава-Русской), нужно идти до границы 3-5 км.

На въезде в Закарпатье - вереница авто со всей Украины, часть из них направляется на границу. Фото: Instagram Милы Бараевой

За пятницу, 25 февраля, по данным польских пограничников, "Шегини" пересекло больше всего украинцев - 22 тысячи (всего в этот день через погранпереходы в Польшу прибыло более 48 тысяч человек).

"На пешем - ад и хаос. Тьма тьмущая людей. С детьми выстоять там очень тяжело. Все давят друг друга, пробиваются к пункту пропуска по принципу, кто наглее", - рассказал нам Андрей Стасив, который живет в соседнем поселке Шегини.

Украинцы жалуются на медлительность пограничников, очередь двигается черепашьими темпами. Некоторые стоят под границей уже третьи сутки.

"Погранцы тщательно проверяют, ведут себя как в обычный день, несмотря на чрезвычайную ситуацию. Где дополнительные сотрудники? Почему не расширили пункты пропуска?" - жалуется львовянка Ирина Зьобро. 

В польских СМИ пишут, что учитывая растущий наплыв украинцев, на пересечение границы с Польшей может уйти около 60 часов (почти трое суток).

"Мой друг стоял в очереди 48 часов в пункте "Угрынов-Долгобычув", - делится в Facebook Павел Дерунов из Львова.

Люди бросают в замерших очередях машины и идут пешком до границы несколько километров. Фото: Павел Дерунов

"Очередь стоит мертво, люди бросают машины и по 20 км идут пешком. На границе дети плачут, стоит крик. Там ужас!" - рассказывает Ирина Гураль, которая выехала в Польшу 26 февраля днем.

"На пешем тоже все стоит. Женщины, дети, младенцы в колясках стоят на морозе, голодные, туалетов нет, согреться негде", - сетует еще одна украинка Юлия Словик.

Многие не сдерживают эмоций.

"На украинской стороне пункта пропуска "Шегини" - ужас. Издевательство над своим народом, украинцами. Люди стоят сутки и больше, дети измученные падают с ног, млеют, туалетов нет. Пограничники - п...ры, относятся как к быдлу, на людей им по х.й", - написала в Facebook львовянка Юлия Голуб.

"Проехали "Краковец", стояли в очереди 48 часов, и польская сторона говорит, что тормозит украинская, что они готовы принять всех и работают быстро", - рассказывает Ирина Мацко. 

Известная блогер София Стужук с тремя детьми, которая прошлой ночью тоже выехала в Польшу, поделилась в своем Instagram, что простояла на границе 14 часов.

Блогер София Стужук с тремя детьми простояла на границе с Польшей 14 часов и сейчас находится в Варшаве 

Люди также приезжают поездами и автобусами, некоторые - без билетов.

"Народ штурмует вагоны, никто билеты не проверяет - их просто невозможно купить", - рассказала нам львовянка Галина Брода, которая выехала с ребёнком в Перемышль на поезде.  

У границы с Украиной поляки поставили восемь пунктов приема беженцев. Человек, пересекающий границу, должен сообщить пограничнику, что он убегает от войны и нуждается в международной защите. Далее его направляют в пункт приема и предоставляют транспорт, сообщает польская погранслужба.

Рядом с шеренгами из автомобилей стоит очередь из автобусов. 

"Бусы стоят чуть меньше, чем машины, которые ждут выезда по сутки-двое, но тоже долго. Я приехала в Польшу из Тернополя. Украинская погранслужба держала четыре автобуса 5 часов, польская - два часа. В автобусе было 50 детей и 28 взрослых. Дети сидели на руках", - рассказывает Анна Иванец. 

Со стороны Польши украинцев ждут встречают добровольцы, угощают горячим чаем и кофе, бутербродами, супом и бесплатно развозят во временные пункты приюта - школы и гимназии. Часть людей забирают местные украинцы, некоторых принимают бесплатно отели и апартаменты, но свободных коек все меньше. 

"Мы пошли за помощью в местный центр для беженцев при местной школе, но пока царит хаос, процедура приема мигрантов из Украины не разработана. Первую ночь провели благодаря организации украинцев в Перемышле, которая давно готовилась к приему беженцев", - поделилась с Deutsche Welle украинка Наталья.

Некоторые едут дальше - в Германию. В Берлин, по словам Саши Лангенбах из Берлинского управления по делам беженцев, прибыли около 75 человек.

"В ближайшие дни мы ожидаем гораздо больше людей", - прогнозирует он.

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