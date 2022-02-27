На западной границе продолжает расти поток бегущих от войны украинцев.

За последние два дня через пункты пропуска на западных рубежах Украины выехали уже почти 200 тысяч человек, половина из них - в Польшу (в мирное время это число в разы меньше). Остальные - в Венгрию, Словакию, Румынию и Молдову.

Под границей - тысячи автомобилей на десятки километров, на пешем переходе "Шегини" во Львовской области - столпотворение и давка.

На автомобильных пунктах пропуска с Польшей, где временно открыли дополнительные пешие переходы (в частности, в Угринове и Рава-Русской), нужно идти до границы 3-5 км.

На въезде в Закарпатье - вереница авто со всей Украины, часть из них направляется на границу. Фото: Instagram Милы Бараевой

За пятницу, 25 февраля, по данным польских пограничников, "Шегини" пересекло больше всего украинцев - 22 тысячи (всего в этот день через погранпереходы в Польшу прибыло более 48 тысяч человек).

"На пешем - ад и хаос. Тьма тьмущая людей. С детьми выстоять там очень тяжело. Все давят друг друга, пробиваются к пункту пропуска по принципу, кто наглее", - рассказал нам Андрей Стасив, который живет в соседнем поселке Шегини.

Украинцы жалуются на медлительность пограничников, очередь двигается черепашьими темпами. Некоторые стоят под границей уже третьи сутки.

"Погранцы тщательно проверяют, ведут себя как в обычный день, несмотря на чрезвычайную ситуацию. Где дополнительные сотрудники? Почему не расширили пункты пропуска?" - жалуется львовянка Ирина Зьобро.

В польских СМИ пишут, что учитывая растущий наплыв украинцев, на пересечение границы с Польшей может уйти около 60 часов (почти трое суток).

"Мой друг стоял в очереди 48 часов в пункте "Угрынов-Долгобычув", - делится в Facebook Павел Дерунов из Львова.

Люди бросают в замерших очередях машины и идут пешком до границы несколько километров. Фото: Павел Дерунов

"Очередь стоит мертво, люди бросают машины и по 20 км идут пешком. На границе дети плачут, стоит крик. Там ужас!" - рассказывает Ирина Гураль, которая выехала в Польшу 26 февраля днем.

"На пешем тоже все стоит. Женщины, дети, младенцы в колясках стоят на морозе, голодные, туалетов нет, согреться негде", - сетует еще одна украинка Юлия Словик.

Многие не сдерживают эмоций.

"На украинской стороне пункта пропуска "Шегини" - ужас. Издевательство над своим народом, украинцами. Люди стоят сутки и больше, дети измученные падают с ног, млеют, туалетов нет. Пограничники - п...ры, относятся как к быдлу, на людей им по х.й", - написала в Facebook львовянка Юлия Голуб.

"Проехали "Краковец", стояли в очереди 48 часов, и польская сторона говорит, что тормозит украинская, что они готовы принять всех и работают быстро", - рассказывает Ирина Мацко.

Известная блогер София Стужук с тремя детьми, которая прошлой ночью тоже выехала в Польшу, поделилась в своем Instagram, что простояла на границе 14 часов.

Блогер София Стужук с тремя детьми простояла на границе с Польшей 14 часов и сейчас находится в Варшаве

Люди также приезжают поездами и автобусами, некоторые - без билетов.

"Народ штурмует вагоны, никто билеты не проверяет - их просто невозможно купить", - рассказала нам львовянка Галина Брода, которая выехала с ребёнком в Перемышль на поезде.

У границы с Украиной поляки поставили восемь пунктов приема беженцев. Человек, пересекающий границу, должен сообщить пограничнику, что он убегает от войны и нуждается в международной защите. Далее его направляют в пункт приема и предоставляют транспорт, сообщает польская погранслужба.

Рядом с шеренгами из автомобилей стоит очередь из автобусов.

"Бусы стоят чуть меньше, чем машины, которые ждут выезда по сутки-двое, но тоже долго. Я приехала в Польшу из Тернополя. Украинская погранслужба держала четыре автобуса 5 часов, польская - два часа. В автобусе было 50 детей и 28 взрослых. Дети сидели на руках", - рассказывает Анна Иванец.

Со стороны Польши украинцев ждут встречают добровольцы, угощают горячим чаем и кофе, бутербродами, супом и бесплатно развозят во временные пункты приюта - школы и гимназии. Часть людей забирают местные украинцы, некоторых принимают бесплатно отели и апартаменты, но свободных коек все меньше.

"Мы пошли за помощью в местный центр для беженцев при местной школе, но пока царит хаос, процедура приема мигрантов из Украины не разработана. Первую ночь провели благодаря организации украинцев в Перемышле, которая давно готовилась к приему беженцев", - поделилась с Deutsche Welle украинка Наталья.

Некоторые едут дальше - в Германию. В Берлин, по словам Саши Лангенбах из Берлинского управления по делам беженцев, прибыли около 75 человек.

"В ближайшие дни мы ожидаем гораздо больше людей", - прогнозирует он.