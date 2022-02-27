Мэр Киева Виталий Кличко сообщил, что Киев окружён, и поэтому эвакуация населения из столицы невозможна.

Об этом он сказал 27 февраля в интервью Associated Press.

После изнурительной ночи российских атак на окраины города Кличко несколько секунд молчал, когда его спросили, есть ли планы эвакуировать мирных жителей, если российским войскам удастся взять Киев.

"Мы не можем этого сделать, потому что все пути заблокированы. Сейчас мы в окружении", - наконец сказал он.

Когда в четверг российские войска вторглись в Украину, город с населением 2,8 миллиона человек поначалу отреагировал на это с тревогой, пишет агентство. Однако нервы начали сдавать, когда продуктовые магазины стали закрываться, а городская система станций метро превратилась в бомбоубежища.

Мэр подтвердил AP, что на данный момент в Киеве убиты девять мирных жителей, в том числе один ребенок.

Заявление мэра прокомментировал Телеграм-канал "Политика Страны", назвав его странным и опасным.

"Даже если город окружён, то в любом случае есть возможность договорится с армией противника об организации гуманитарного коридора для выхода мирных жителей (во всех войнах именно так и поступают). Сегодня из города действительно никто не эвакуировался по той причине, что в городе целые сутки действует комендантский час. И запрещено выходить на улицу. Но в городе осталось ещё очень много людей, которые хотят эвакуироваться. Поэтому власти города и страны обязаны предпринять все меры для того, чтоб эвакуацию начать", - написал канал.

Пресс-секретарь мэра Киева опровергла информацию о блокаде города.

"Это брехня и манипуляция", - сказали "Стране" в мэрии. Скоро сам Кличко по этому поводу выпустит видео заявление с опровержением, добавила она.

Отметим, что заявление о блокаде города сделал сам мэр отвечая на вопрос AP. Но может журналисты просто неправильно его поняли.

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