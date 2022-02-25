Мэр Киева Кличко назвал нынешнюю ситуацию для города угрожающей. Сказал, что Киев вступает в фазу обороны и призвал всех оставаться дома или в укрытиях.

По его словам, следующая ночь и утро будут очень сложными, на основных въездах в столицу и возле стратегических объектов внутри неё оборудуют блоки.

Об этом он сказал во время своего обращения к киевлянам.

Также по его словам комендантский час в Киеве пока вводиться не будет. Зато общественный транспорт в городе работает бесплатно.

"Страна" писала, что по состоянию на 16:00 диверсантов видели на Оболони и сообщали про осаду Киева. В целом столица сегодня слышит куда больше взрывов, чем в первый день вторжения. А ночью обломки сбитой ракеты попали в жилой дом, погибли четыре мирных жителя, ранены 15 человек.

Напомним, что вчера Россия объявила "специальную военную операцию на Донбассе". После этого началась атака украинской инфраструктуры на военных машинах с буквой Z. В Украине стартовала всеобщая мобилизация.

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Что показал первый день атаки, почему в США предсказывают падение Киева за 3-4 дня, сколько продлится война — в видео Олеси Медведевой "Ясно.Понятно" на ютубе.