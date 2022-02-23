Мэр Киева Виталий Кличко сделал заявление по введению чрезвычайного положения в столице. Он заявил, что комендантский час пока в Киеве вводиться не будет.

Об этом Кличко сообщил в ходе срочного онлайн-брифинга.

"В соответствии с законодательством, ВР должна принять решение о ЧС в течение 48 часов. Сегодня парламент рассмотрит решение. Что будет означать, если это решение будет принято? На территории областей будут работать оперативные штабы под главенством ОГА или КГГА. Может ограничиваться движение транспорта, его осмотр, устанавливается ограничение массовых мероприятий, запрещаются митинги. Комендантский час не вводится до одобрения отдельного решения. Мы на связи с штабами теробороны и командующим сил теробороны. Потребности теробороны будут решаться в оперативном режиме. Все решения и меры одобрит оперштаб Киева, который соберется сегодня после решения ВР.



Обращаюсь к Киевлянам - без паники. ЧС, который вводит государство - шаг на упреждение, для обеспечения порядка и общественной безопасности. Для предупреждения возможных провокаций, направленных на дестабилизацию ситуации в стране", - заявил мэр Киева.

Напомним, ранее мы писали, что в Украине могут ввести чрезвычайное положение после сегодняшнего заседания Совета национальной безопасности и обороны. Как уточнила нардеп от "Слуги народа" Ольга Василевская-Смаглюк, чрезвычайное положение могут ввести в нескольких областях: в Донецкой, Луганской, Киевской, Харьковской и Херсонской, а также Киеве.

Помимо этого, после поднятого, в том числе и "Страной", скандала вокруг попытки Зеленского протащить через Указ о ЧП диктаторские нормы, в Раде отложили рассмотрение этого вопроса. Как выяснилось позже, внеочередное заседание по введению чрезвычайного положения в Украине Рада проведет сегодня в 17:00.

"Страна" разобрала, какой режим ЧП ввели в Украине и что вообще предусмотрено законом о чрезвычайном положении.