На фоне нагнетания западными СМИ паники по поводу вторжения России 16 февраля Государственная служба Украины по чрезвычайным ситуациям запросила НАТО о международной помощи на случай возможных чрезвычайных ситуаций разного характера, которые могут затронуть гражданское население.

Об этом сообщается на сайте альянса.

"Государственная служба Украины по чрезвычайным ситуациям готовится к крупномасштабным чрезвычайным ситуациям разного характера, которые могут затронуть гражданское население. В соответствии с необходимыми процедурами Евроатлантический координационный центр реагирования на стихийные бедствия и катастрофы (EADRCC) получил 15 февраля запрос международной помощи со стороны Украины", - сказано в сообщении.

Кроме того, Украина запросила у НАТО более сотни внедорожников, а также средства разминирования и радиохимической разведки.

Запрос прокомментировал Телеграм-канал "Политика Страны".

"Радиохимическая (радиационная и химическая) разведка - это проверка, в том числе, уровня радиации. Ожидают каких-то происшествий на атомных электростанциях?" - предположил канал в связи с обращением ГСЧС.

Ранее "Страна" разбиралась, начнется ли война с Россией 16 февраля, как пророчат на Западе.

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