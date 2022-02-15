Худшие опасения украинских страховщиков о том, что нашу страну внесут в список военных территорий, и возникнут проблемы с перестрахованием за границей, как это случилось с авиаперевозками, начинают сбываться.

Правда, в этот раз беда пришла, откуда не ждали - с моря.

Страховая ассоциация Lloyds Market Association сегодня внесла украинские и российские воды Черного и Азовского моря в зону пиратства, терроризма и войны.

В уведомлении о присвоении такого статуса акватории Черного и Азовского морей указаны контакты Нила Робертса, главы направления морского и авиастрахования, который еще вчера раздавал комментарии СМИ по поводу намерений страховщиков снять гарантии с самолетов, летающих в Украину.

Статус территории терроризма, пиратства и войны, скажем прямо, далеко не лестный. В разное время в такой "черный список" попадали Сомали, Аденский пролив и другие зоны пиратства и военных действий.

Причем, если в случае с авиаперевозками, вопрос хотя бы частично удалось уладить, то в данном случае все может оказаться намного серьезнее.

На страховом рынке говорят об удорожании страховок (а следовательно, и стоимости груза и транспортировки) для всех судов, которые будут заходить в нашу морскую акваторию. Также есть риски отказов в страховках и запрета владельцев кораблей (если они в лизинге) заводить их в опасную зону.

"Под угрозой - морское судоходство в этом регионе и доставка коммерческих грузов", - говорит глава адвокатского объединения "Кравец и партнеры" Ростислав Кравец.

По морю идут огромные объемы украинского импорта и экспорта. В прошлом году, по данным Администрации морских портов Украины, через отечественные порты прошло 153 млн тонн грузов, это 60% украинского экспорта и 50% - импорта.

Правда, занесение в черный список может оказаться временным - на период учений ВМФ России, которые пройдут в акватории Черного и Азовского морей с 13 до 19 февраля.

Но не факт, что покинуть этот список Украине удастся так же легко, как в него попасть.

Разбирались, что значит статус "пирата", который получила Украина.

Подорожание страховок и запрет на вход в "пиратские" моря

"Сегодня стало известно, что Lloyd’s Market Association (Ассоциация рынка Ллойда) а также International Underwriting Association (Лондонская международная ассоциация страхования), в которые входят крупные британские страховые компании, в том числе, в сфере морского страхования, издали циркуляр объединённого комитета о включении украинских и российских территорий в регионе Черного и Азовского морей в список районы с повышенным риском военных действий. Это означает, что судовладельцы, чьи суда застрахованы в компаниях – членах ассоциаций, и которое планируют заход в этот регион должны уведомить своих страховщиков и согласовать специальные оговорки в условия страхования. Нарушение судовладельцем требования об уведомлении является основанием для отказа в выплате страхового возмещения при наступления страхового случая в опасном регионе. Каждый судовладелец должен заключить, как минимум, два договора страхования судна – Protect & Indemnity (страхование ответственности перед третьими лицами) и Hull & Machinery (страхование судна, машин и оборудования). Обычной практикой является включение в договора страхования так называемые "оговорки о военных рисках" (war risk clause). Согласно таким оговорам, при заходе в рисковые регионы на судовладельца может возлагаться обязанность оплачивать дополнительные страховые премии, либо возмещать за свой счет членам экипажа дополнительные выплаты при наступлении страховых случаев (травмы, увечья, смерть), что зачастую фиксируется отдельными положениями в коллективных трудовых соглашениях или индивидуальных трудовых контрактах", - говорит Сергей Неделько, адвокат, руководитель Одесского офиса ЮФ "Ильяшев и Партнеры".

"На самом деле присвоение определённой территории статуса зоны пиратство, терроризма и войны в мировой страховой практике случается довольно часто. Военные конфликты или их угроза, пиратство и его вероятность заставляют страховщиков мгновенно реагировать на повышенные риски. Другое дело, что Украина в подобные "черные списки" еще никогда не попадала. Если риски исчезают, опасный статус затем может быть снят отдельным решением. Но пока он есть, страхование грузов и судов проходит по повышенным ставкам. Как правило, они, минимум, на 30% выше обычных. Скажем, если стандартная такса страхования грузов 0,15% от стоимости товара, то по «военной» страховке - 0,2%. То есть, на грузе стоимостью 10 млн долларов это 50 тысяч. Не смертельно, но владельцев грузов вряд ли обрадует. По повышенной таксе будет идти и страхование самих судов. Также не исключен отказ кораблей заходить в "опасную" акваторию. Если судно в лизинге, запрет может установить владелец имущества. С "пиратскими" зонами вообще много нюансов. Скажем, были случаи, когда иностранные суда экспроприировало государство, скажем, для размещения там плавучего госпиталя. Отъем имущества был временным, но собственники сами писали отказы (страховой термин - абандон), так как не знали, что с этим судном происходило пока ими распоряжались посторонние лица, и не получат ли они потом, как владельцы, претензии по загрязнению акватории или нанесению другого ущерба. Абандон предусматривает, что собственник получает выплаты от страховой компании, а последней переходят права на судно, если его, конечно, удастся найти. все это сказывается на стоимости страхования", - пояснил нам источник на страховом рынке.

Он не исключил, что "черная метка" может ударить по морскому товарообороту Украины и повысить стоимость фрахта.

"Не исключено, что некоторые суда, которые выполняют разовые перевозки, откажутся заходить в наши воды. Точно так же собственники грузов могут переориентировать их на другие рынки или каналы доставки. Скажем, вместо Одессы доставить партию машин в Хорватию, а затем подвезти в Украину на автовозах. Это будет дольше и дороже, зато безопаснее", - говорит страховщик.

Что будет с морскими грузами

Ростислав Кравец считает, что новый статус может полностью остановить коммерческое судоходство в акватории Черного и Азовского морей. Особенно это касается кораблей, которые находятся в лизинге.

Впрочем, как сказал нам Александр Лазарев, руководитель транспортной компании Lamarin (Одесса) и сопредседатель таможенного комитета Европейской бизнес-ассоциации, о блокировке доставки товаров по морю речь не идет.

"Но нужно дождаться более детальных разъяснений от морских юристов. Следует запросить информацию об ограничениях, тогда можно будет говорить более предметно. Но в целом решение вполне предсказуемое - у нас же учения на пол-моря", - говорит он.

Отметим, что АМПУ сообщала об уведомлении России о "закрытии" Азовского моря вблизи нашей страны с 13 по 19 февраля в связи с учениями ВМФ России.

Порты Черного моря не будут заблокированы. Как сообщила сегодня АМПУ, определен коридор для безопасного захода судов в порты. Для этого "Госгидрография" провела замеры в районе Дунайской балки, чтобы проложить новый маршрут. В ближайшее время обещают сделать специальную врезку в навигационные карты.

Но статус "опасной" акватории присвоен всем водам Черного и Азовского морей, и даже наличие обходных путей от него не освобождает. Эксперты также допускают, что в "черном списке" эта территория может задержаться и после 19 февраля - до разрешения ситуации с "вторжением".

По морю в Украину доставляется множество грузов, начиная от товаров массового спроса и заканчивая автомобилями, углем и нефтепродуктами. И по ним есть угроза срыва сроков доставки и подорожания.

Такого развития событий еще несколько дней опасались на рынке нефтепродуктов.

"Будет ли в Украине дефицит нефтепродуктов во многом зависит от того, перекроют ли море. Если перекроют, то новые поставки через западную границу быстро не организовать. Остается надеятся на внутренние запасы, их должно хватить примерно на месяц", - говорит владелец сети "Прайм" Дмитрий Леушкин.

Есть еще один нюанс.

"Как вся эта ситуация может отразиться на украинском бизнесе? Все просто. Это имеет непосредственное влияние на рост фрахтовых ставок из украинском портов, что делает их менее конкурентоспособными по сравнению с другими портами региона и удорожает логистику в регионе. Повышение фрахтовых ставок влияет на стоимость украинской продукции для покупателей, в первую очередь, зерновых, руды и металла, экспорт которых составляют львиную долю валютных поступлений в страну.

Специалисты отрасли уже прогнозируют повышение ставок фрахта на 3 – 7 USD/тонна в связи с блокадой украинских портов до конца февраля. Включение нашего региона в список War Risk Area и возможная военная эскалация в регионе неизбежно повлечет дальнейшее повышение фрахтовых ставок.

Однако следует отметить, что объединением из 13 крупнейших мировых ассоциаций страхования взаимной ответственности судовладельцев, которые входят в International Group of P&I Clubs и обеспечивают страховое покрытие 90% судов мирового тоннажа, на сегодня не издавались какие-либо циркуляры или уведомления своим членам относительно ограничений навигации в регионах Черного и Азовского морей", - подытожил Неделько.