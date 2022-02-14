Беспрецедентное нагнетание паники вокруг "вторжения" России в Украину уже бьет по отдельным отраслям и рынкам. Самый ощутимый на сегодня удар - по авиаперевозкам. Мы уже писали о рисках "закрытия неба" и о том, что иностранные лизингодатели начали выводить свои самолеты из Украины.

Но есть последствия и для других рынков. В частности, практически полностью остановились сделки по недвижимости в Киеве, в то же время заметно активизировался спрос на жилье, особенно, съемное, во Львове.

Что касается бензина, то в опте он уже сегодня подорожал на гривну на литре. Уже в ближайшее время на 70-80 копеек могут вырасти и без того увеличившиеся розничные цены на АЗС.

Продукты также дорожают, правда, пока "в обычном режиме", главным образом, из-за дорогих энергоносителей. Но, если украинцы начнут массово скупать еду (а некоторые уже формируют НЗ), ценники в магазинах могут окончательно выйти из под контроля.

"Страна" разбирались, как рынки реагируют на панику по поводу "вторжения".

Что будет с авиаперелетами?

Паника по поводу вторжения уже сильно ударила по украинскому рынку авиаперевозок. Мы уже писали, что международные страховщики готовились сегодня в 16.00 объявить о снятии гарантий на перелеты над Украиной.

Но, как стало известно «Стране» из своих источников, по итогу удалось найти компромиссный вариант.

"Страховщики теперь ежедневно будут оценивать риски и давать свое заключение, можно ли следующие сутки летать в Украине. Пока сегодня дали разрешение - оно действует до завтрашнего дня, 14.00 по Лондону. Завтра сообщат, что дальше. Ну а кого из лессоров (лизингодателей) это не устраивает - самолеты на вылет. Сейчас еще несколько самолетов готовятся забрать из Украины", - сказал наш источник на авиарынке.

Похоже, некоторых лизингодателей такой вариант действительно не устроил, так как МАУ уже начала выводить самолеты из Украины.

"В связи с внешнеполитической ситуацией, авиакомпания "Международные Авиалинии Украины" получила официальное сообщение от страховых компаний о прекращении страхования самолетов для полетов в воздушном пространстве Украины. В связи с этим МАУ по требованию лизингодателей отправляет 5 самолетов Boeing 737-800 в Испанию при сохранении других воздушных судов во флоте компании. Кроме этого 2 самолета авиакомпании отправляются на плановое техническое обслуживание двигателей в Белград", - сообщается в пресс-релизе.

Как это скажется на регулярных рейсах (будут ли их отменять и если да, то какие), авиакомпания не уточняет. Советует следить за расписанием.

А вот авиакомпания SkyUP сообщила, что она продолжает летать без изменений.

"Благодаря общим усилиям авиакомпании и правительства SkyUP остается в украинском небе в полном объеме. Авиаперевозчик работает в штатном режиме. SkyUP возобновляет продажу билетов на все рейсы. Они уже доступны на нашем сайте", - завили в компании.

Также в пресс-службе цитируют гендиректора компании Дмитрия Сероухова, который отмечает, что "переговоры со страховщиками были сложными, и наши зарубежные партнеры продолжают регулярно оценивать собственные риски и вести мониторинг ситуации. Но сейчас общими усилиями с Министерством инфраструктуры и правительством мы сумели достичь результатов", - заявил Сероухов.

На уточняющий вопрос "Страны", значит ли это, что, как и говорит наш источник, иностранные страховщики переходят на ежедневный мониторинг ситуации, другими словами, будут давать "добро" на полеты каждый день, в компании не ответили, указав, что вся информация уже есть в пресс-релизе (очевидно, подразумевается фраза о "регулярной оценке собственных рисков и мониторинге ситуации).

Напомним каким был вклад Кабмина, на который ссылаются перевозчики. В воскресенье Кабмин принял решение выделить Мининфраструктуры 16,6 млрд гривен для гарантирования полетов. Поздно вечером глава бюджетного комитета Рады Юрий Аристов сообщил, что комитет перераспределил эти средства в пользу авиации, сняв их с расходной части по обслуживанию госдолга.

Деньги будут храниться на специальном счете Мининфраструктуры и использоваться для гарантий безопасности полетов для страховых компаний, перестраховщиков, лизингодателей и авиаперевозчиков. Также есть идеи о создании специального гарантийного фонда.

В Мининфраструктуры отметили, что этих средств хватит на покрытие страховых случаев, по меньшей мере, для 23 самолетов.

Впрочем, на авиарынке говорят, что средств может хватить на гарантии всего на 5-6 бортов.

"Непонятно, как считали. На пассажира в случае, если с бортом что-то случится, выплаты порядка 200 тысяч, то есть, самолет на 200 мест, это уже 40 млн. Плюс само воздушное судно стоит порядка 50 млн долларов. Итого - под 100 млн на один самолет. Плюс непонятно, смогут ли реально получить компенсации в случае чего владельцы самолетов, ведь, как показывает иранская практика, выплат от государства можно ждать годами. Больше доверия к такому гарантийному фонду было бы, если бы средства вывели в ту же Европу, в независимую структуру, куда в случае необходимости могли бы обращаться за компенсациями", - сказал нам источник на страховом рынке.

Но сам факт выделения государством средств сыграл свою роль в переговорах со страховщиками, что позволило добиться от лизингодателей того, что часть бортов оставили в стране.

Лариса Непочатова, главный специалист по страхованию в МАУ, написала в профильной Фейсбук-группе "Авиация Украины", что в любом случае страхование военных рисков ля авиации уже не действует в нормальном режиме, а работает в режиме военной зоны.

"Что отсюда следует? Поскольку подавляющая часть техники авиакомпаний принадлежит лизинговым компаниям, а они требуют полноценного страхового покрытия, включая военные риски, то уже сейчас заботящиеся о сохранности своего имущества лизингодатели бомбардируют авиакомпании рекомендациями и требованиями заблаговременно увести принадлежащие им самолеты с "опасной территории". Поэтому, хотя страховка и действует, но авиакомпании не могут нормально работать", - отметила эксперт.

Денис Антонюк, в прошлом председатель Госавиаслужбы, считает, что полностью полеты не остановят, хотя и будет сокращение полетной сетки от европейских авиакомпаний.

"Все украинские компании имеют часть самолетов в собственности, и они сами будут принимать решения летать или не летать", - отметил Антонюк.

При этом, по его мнению, цены на перелеты могут сильно вырасти в цене, причем это не будет зависеть от авиакомпаний.

"Если страховка вместо 2 тысяч за рейс будет стоить 50 000 за рейс, то понятно, что билет не сможет стоить столько же, как сейчас", - написал Антонюк на своей странице в Фейсбуке.

Страхование: угроза отмены авто- и медицинских страховок

Но ситуация с авиаперевозками может стать только первой ласточкой. На страховом рынке уже заговорили, что могут "посыпаться" все страховки.

"Если Украину признают небезопасной территорией (к примеру, ОБСЕ) или введут военное положение, все действующие условия страхования могут перестать действовать. Они ведь рассчитаны на мирное время. Это значит, что страховые компании не будут выполнять свои обязательства по пакетам или предложат купить страховки, покрывающие военные риски, а они в разы дороже, чем "мирные". Это касается всех страховок - от ОСАГО и КАСКО, до медицинских и бизнес-пакетов. И это не потому, что страховщики такие плохие - просто на выполнения своих обязательств в случае обострения ситуации у них попросту не хватит денег. Скажем, по ОСАГО уже есть расчеты: в ДТП попадает примерно 2% авто, ремонт каждого обходится около тысячи долларов. Отсюда - прогнозы по выплатам и стоимость страховки. Но, если аварий, угонов и других ЧП станет больше (а в военное время всего можно ожидать) спрогнозировать какими могут оказаться выплаты просто невозможно. То же самое по страхованию бизнеса. Как показывает практика, в 2014 году на Донбассе основные потери пришлись именно по бизнесу. В случае обострения ситуации, может идти речь о переносе производства, ущербу активам и т.д. Это огромные деньги, которые могут оказаться попросту неподъемными для страховых компаний", - рассказал нам источник на страховом рынке.

Плюс, по его словам, если в стране неспокойно, сложно вообще разобраться - страховой случай из разряда "мирных" (скажем, обычный угон авто) или уже "военный" (авто "отжали" военные, оно уничтожено вследствие военных действий и пр).

Недвижимость: Киев остановился, Львов - взлетел

Мы уже писали, что реакция на "вторжение" на рынке недвижимости началась еще до Нового года. Тогда некоторые иностранцы, которые инвестировали деньги в киевские квартиры и коммерческие объекты, начали выставлять их на продажу.

Но ажиотажа не было. По заниженным ценам квадратные метры никто "слить" не пытался, а если на тот момент объект был занят арендаторами, то их не выселяли. Что касается украинцев, то они просто заняли выжидательную позицию - перестали покупать квартиры, хотя и ходили на просмотры", - рассказывала нам эксперт рынка недвижимости риэлтор Ирина Луханина.

Общую паузу на рынке подкреплял тот факт, что еще в конце прошлого года жилье заметно подорожало. И у многих потенциальных покупателей просто не было средств и желания переплачивать.

Что происходит сейчас? Как рассказал нам специалист по недвижимости сети RE/ MAX Михаил Артюхов, рынок фактически на паузе.

"Сделок крайне мало, все в ожидании. Кто-то хочет выйти в наличные, но есть и такие, кто хочет инвестировать, имея спекулятивные настроения", - говорит эксперт.

Снижения цен на рынке пока не наблюдается. Но под конкретного клиента владельцы жилья готовы давать скидки до 10-15%, что достаточно много.

Также о больших скидках - до 20% - заявляют некоторые застройщики.

Сооснователь и управляющий партнер компании INSPI Development Владимир Семенцов отмечает, что большинство инвесторов заняли выжидательную позицию.

"В ближайшие два месяца на рынке недвижимости может наблюдаться "вакуум" в развитии новых проектов. Мощные инвесторы не спешат вкладывать средства до решения проблемы с "вторжением", - говорит он.

Что касается спроса на новое жилье со стороны потенциальных покупателей, то он, по мнению Семенцова, до апреля может упасть на 30-40%. Что может сильно ударить по мелким застройщкам. Цены, по словам Семенцова, будут оставаться стабильными, но за счет акций могут быть скидки "больше 10%". Но в апреле, если спрос восстановится, цены могут вырасти в пределах 7%.

Что касается других городов, то там ситуация схожа с киевской - рынок недвижимости практически остановился.

Но эта тенденция не затронула западные регионы страны. Более того, к примеру, во Львове на рынке оживление - как по продажам жилья, так и по аренде.

В январе местные риэлторы зафиксировали увеличение спроса в разы. В итоге стоимость квадратного метра в новостройках выросла на 500 гривен всего за месяц - до 22,2 тысяч.

Но увеличение спроса поясняется не только угрозой "вторжения". На Львов обратили внимание потенциальные инвесторы со всей Украины, которые готовы покупать квартиры под сдачу в аренду после того, как этот сегмент в Киеве стал менее прибыльным. Также во Львове активно присматривают жилье IT-специалисты из Беларуси, которые переехали жить в Украину.

Что касается рынка аренды, то тут наблюдается рост спроса, минимум, в 2-3 раза с начала февраля. И он уже напрямую связан с политической ситуацией в стране.

Многие жители Киева, Днепра, Харькова вывозят семьи в более безопасный, по их мнению, Львов. В итоге цены на долгосрочную аренду повысились на 10%.

К примеру, стоимость трешки среднего класса площадью около 70 квадратов - 11,5-20 тысяч гривен. Что вполне сопоставимо с киевскими ценами.

Двушки в центре предлагаются по 21-26 тысяч. Единичку в Шевченковском районе Львова можно найти за 7-12 тысяч в зависимости от расположения и состояния.

Что будет на рынке недвижимости в ближайшее время, зависит от того, как будут развиваться события. В случае обострения ситуации, может начаться паника и люди станут сбрасывать квартиры и снижать цены, - говорит Луханина. Но для "распродажи" должны будут найти по-настоящему веские основания.

Бензин: плюс гривна на литре

На рынок нефтепродуктов паника по поводу "вторжения" никакого эффекта пока не оказала, хотя некоторые украинцы уже и пытаются запастись бензином впрок - заезжают на АЗС с канистрами. Но таких пока немного.

Возможно, это и позволило бы заправщикам повысить ценники, но в Украине с прошлого года действует госрегулирование на бензин и дизель. Каждые 10 дней Минэкономики пересматривает предельные цены с учетом стоимости нефтепродуктов на внешних рынках, логистики (27 долларов на тонну) и предельных розничных наценок (не больше 5 гривен на литре бензина и 7 гривен на литре дизеля).

Больше на ценники на АЗС (а они сейчас просто рекордные) влияет подорожание нефти и рост курса доллара. Владелец сети "Прайм" Дмитрий Леушкин говорит, что с такими котировками на нефть мы идем к бензину по 40 гривен за литр. По его словам, на опте топливо уже прибавило 1 гривну на литре топлива.

"Но это не столько паника, сколько экономические причины - нефть плюс доллар", - говорит он.

В Кабмине заявили, что готовят "ответ". Как сказала, выступая на Конгрессе местных и региональных властей в Харькове первый вице-премьер Юлия Свириденко, правительство разрабатывает комплексный план по стабилизации цен на нефтепродукты. Но подробностей не раскрыла.

По слухам, это может быть снижение предельной розничной наценки на бензин и дизель. Также обсуждается вопрос снижения НДС на топливо, но непонятно, пойдут ли на это власти.

"Сегодня в связи скачком доллара на гривну на литре подорожали нефтепродукты на опте. Ждем новых предельных цен от Минэкономики, по нашим расчетам, будет еще плюс 70-80 копеек на литре бензина и дизеля. Что касается запасов, то с ними все нормально. Импорт и из России, и из Беларуси идет, объемы реализации, к примеру, в Киеве, даже просели так как стало меньше машин", - говорит нам руководитель агентства "А-95" Сергей Куюн.

Но непонятно, что будет в случае обострения политической ситуации.

"У нас 80% нефтепродуктов - это импорт из России и Беларуси. Если его перекроют, возникнет громадный дефицит топлива, и его нельзя будет купить уже ни по каким ценам", - говорит глава Экономического дискуссионного клуба Олег Пендзин.

"Пока вопрос дефицита завязан на морских поставках. Если с ними будут проблемы, то поставки через западную границу быстро организовать не удастся. Хотя есть запасы топлива внутри страны, их хватит примерно на месяц", - говорит Леушкин.

Почему дорожает еда

Продовольственный рынок традиционно наиболее сильно подвержен паническим настроениям. Некоторые украинцы уже начали скупать еду - крупы, подсолнечное масло, сахар. Но массового ажиотажа в магазинах нет.

"Нет панических настроений и скупки еды. Поэтому и в тенденциях подорожания продуктов питания ничего нового. Еда дорожает, но по причине дорогих энергоносителей. Льготного газа не хватает, поэтому рост цен и дальше будет. Зерно на мировом рынке выросло в цене, наши хлебопеки везут муку из Турции, вот вам и плюс несколько процентов к ценнику на хлеб. Из-за дорогого газа растут в цене тепличные овощи, молочка, мясо", - говорит Пендзин.

О том, что предприятиям не хватает льготного газа, заявил глава Украинской аграрной конфедерации Павел Коваль. По его словам, производителям на февраль нужно порядка 30 млн кубов, а Минарополитики заявило о продаже только 14 млн. Тепличники, которые в список претендентов на льготный газ вообще не попали, уже получили убытков на 10 млн долларов.

По данным EastFruit, первые партии тепличных гладких огурцов нового урожая продаются на 10%, а пупырчатых - на 17% дороже, чем в прошлом году.

По данным Госстата, в январе, по сравнению с декабрем 2021 года, на 46,3% подорожала капуста (до 17 гривен за килограмм), на 35,9% морковь (до 13,6 гривен), на 18% мороженная рыба. То есть, по отдельным категориям продуктов ценники растут очень быстро. И пока заявленное госрегулирование цен ситуацию не спасает.

То есть, если к этому добавятся еще и панические настроения, подорожание еды может еще больше ускориться.