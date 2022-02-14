Во Львове провели внеплановое заседание комиссии чрезвычайных ситуаций. На повестке дня стоял план действий города на случай вторжения Российской Федерации в Украину.

Об этом сообщил мэр города Андрей Садовый в своем Telegram-канале.

По его словам, главной темой заседания было - обеспечение бесперебойной жизнедеятельности города во время чрезвычайной ситуации. Мэр поделился принятыми в этот день решениями, однако описал их лишь в общих чертах.

"Они без конкретики, потому что есть вещи, которые надо готовить, но нельзя озвучивать. Это в первую очередь обусловлено нашей с вами безопасностью", - написал Садовый

Принятые решения выглядят следующим образом:

Водоснабжение . Горсовету сейчас рассматривают различные возможности автономной подачи воды жителям. Власти города готовятся к угрозе полной остановки работы водопроводной сети.

. Горсовету сейчас рассматривают различные возможности автономной подачи воды жителям. Власти города готовятся к угрозе полной остановки работы водопроводной сети. Медицина . Руководителям медучреждений дали задание увеличить объем банка крови, а также обеспечить ее необходимое количество. Это же касается медикаментов, медицинских средств и запаса пищевых продуктов в больницах. В одной из больниц города вскоре обустроят подземную операционную и палату стационарного лечения больных.

. Руководителям медучреждений дали задание увеличить объем банка крови, а также обеспечить ее необходимое количество. Это же касается медикаментов, медицинских средств и запаса пищевых продуктов в больницах. В одной из больниц города вскоре обустроят подземную операционную и палату стационарного лечения больных. Электроэнергия . Сейчас работают над обеспечением альтернативных источников питания для функционирования стратегических предприятий города.

. Сейчас работают над обеспечением альтернативных источников питания для функционирования стратегических предприятий города. Коммуникация и оповещение. Город разрабатывает альтернативные пути коммуникации с населением. Речь идет о ситуации, когда традиционные средства связи будут отключенными или исчезнет электроэнергия.

Напомним, ранее мы писали о том, что в мэрии Львова подготовили план действий и подготовки в случае развертывания полномасштабных военных действий на территории Украины.

Также мы сообщали, что во Львове в рамках программы национального сопротивления, которую подготовили в мэрии, провели урок стрельбы для директоров учебных заведений.