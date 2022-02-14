В Киеве на уровне КГГА и в каждом районе создали комиссии по вопросам эвакуации населения.

Об этом сообщил мэр столицы Виталий Кличко во время брифинга 14 февраля.

"В Киеве созданы комиссии по эвакуации населения – на уровне КГГА и в каждом районе. План эвакуации определяет местонахождение сборных пунктов, количество необходимого транспорта и безопасные районы для размещения населения. Хочу отметить: в черте города", - сказал Кличко.

По его словам, в фонд защитных сооружений гражданской защиты Киева входят более 500 укрытий. Они находятся на объектах критической инфраструктуры и предназначены для защиты работников. Также есть почти 4 500 построек двойного использования, где в случае чрезвычайной ситуации могут укрыться жители города. Это подземные паркинги и переходы, углубленные станции метро, подвалы и полуподвалы.

"Хотелось бы отметить, что в мирное время сооружения двойного использования могут применяться для хозяйственной деятельности. Там сейчас могут быть магазины, аптеки, кафе или парикмахерские. Но, в случае чрезвычайной ситуации, балансодержатели и руководители заведений должны открыть двери и предоставить защиту населению", - сказал Кличко.

Ранее "Страна" сообщала, что киевлянам объяснили, как себя вести при первых звуках сирены и объявлении чрезвычайной ситуации по радио.

Также мы писали, что Виталий Кличко заявил, что столичные власти готовятся к работе в условиях возможной чрезвычайной ситуации и утвердили план эвакуации населения в связи с распространением информации о возможном "вторжении" России в Украину.