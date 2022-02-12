Мэр Киева Виталий Кличко заявил, что столичные власти готовятся к работе в условиях возможной чрезвычайной ситуации и утвердили план эвакуации населения в связи с распространением информации о возможном "вторжении" России в Украину.

Об этом мэр Киева рассказал на брифинге в пятницу, 11 февраля.

"Объекты критической и социальной инфраструктуры столицы работают в режиме подготовки к работе в условиях возможной чрезвычайной ситуации. Киев – крупный мегаполис. И имеет разветвленную и сложную инфраструктуру жизнеобеспечения, стабильная работа которой в чрезвычайной ситуации – самая главная задача. Поэтому наши усилия направлены на то, чтобы предотвратить или преодолеть возможные провокации, так и выстоять в условиях военного нападения", - заявил Виталий Кличко.

По словам Кличко, "в столице утвержден план эвакуации населения, который определяет местонахождение сборных эвакуационных пунктов, количество необходимого транспорта и безопасные районы для размещения населения".

"Если еще несколько лет назад у нас было 1,5 тысячи подходящих укрытий, то на сегодняшний день увеличили их число втрое. Всего в фонд защитных сооружений гражданской защиты входят более 500 хранилищ и около 4 500 сооружений двойного использования", - рассказал Кличко.

По словам мэра, Киев совершенствует и систему оповещения населения о ЧС.

Кличко также напомнил о том, что сейчас разворачиваются силы территориальной бригады для обороны Киева, о присоединении к которым он ранее написал заявление.

Ранее "Страна" сообщала, что киевлянам объяснили, как себя вести при первых звуках сирены и объявлении чрезвычайной ситуации по радио.

Также мы писали, что брат мэра столицы Владимир Кличко решил вступить в тероборону Киева.