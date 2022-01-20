Кабмин разрешил добровольцам Теробороне применять личное охотничье оружие и патроны к нему во время боевых задач. Такое постановление правительство одобрило 29 декабря 2021 года, а с 1 января 2022 года оно вступило в силу.

"В соответствии с частью третьей статьи 22 Закона Украины "Об основах национального сопротивления" утвердить Порядок применения членами добровольческих формирований территориальных громад личного охотничьего оружия и патронов к нему при выполнении задач территориальной обороны", - говорится в постановлении Кабмина №1448.

Согласно постановлению, личное охотничье оружие и патроны к нему могут применять при выполнении задач территориальной обороны все члены добровольческих формирований. При этом изготовление, приобретение, хранение и учет личного охотничьего оружия и патронов к нему осуществляется в соответствии с требованиями законодательства.

Не являющиеся военнослужащими члены добровольческих формирований при выполнении задач территориальной обороны могут использовать личное охотничье оружие в таких случаях:

для защиты гражданских лиц и/или гражданских объектов от нападения,

для отражения нападения или предотвращения угрозы нападения на охраняемые объекты,

для освобождения захваченных военных и/или гражданских объектов или предотвращения (препятствования) такому захвату,

для уничтожения оружия, боевой техники, транспортных или технических средств, находящихся в пользовании лиц, причастных к вооруженной агрессии,

для предотвращения и/или прекращения деятельности, задержания, разоружения либо обезвреживания лиц, причастных к вооруженной агрессии,

для пресечения действий лиц, совершивших или совершающих правонарушения,

для прекращения действий лиц, препятствующих выполнению законных требований лиц, привлеченных к выполнению задач территориальной обороны,

для прекращения действий лиц, которые представляют либо могут представлять опасность для лиц, привлеченных к выполнению задач териториальной обороны, или других лиц.

Для индивидуальной самообороны допускается летальное применение такого оружия.

Напомним, ранее "Страна" подробно разбиралась, в чем суть закона об основах национального сопротивления. Если коротко, то в 2014 году добробаты в большинстве случаев создавались под эгидой МВД и его главы, а сейчас все силы территориальной обороны будут подчиняться президенту, его назначенцам на местах и военным. Формировать добровольческие "армии" в регионах по закону можно будет уже сейчас, без всякой войны. Они будут вооружены как за счет бюджета, так и получат право использовать свое оружие.

Ранее "Страна" писала о том, что Кабмин утвердил порядок подготовки украинцев к нацсопротивлению.

Также мы писали, что с 1 января 2022 года в Украине вступил в силу закон об основах национального сопротивления, который создает мини-армии Зеленского.