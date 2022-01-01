С 1 января в Украине вступил в действие закон об основах национального сопротивления, который ранее подал в парламент Владимир Зеленский.

Об этом говорится в соответствующем документе на сайте Верховной Рады.

"Этот Закон определяет правовые и организационные основы национального сопротивления, основы его подготовки и ведения, задачи и полномочия сил безопасности и сил обороны по вопросам подготовки и ведения национального сопротивления", - сообщается в тексте закона.

В пояснительной записке к документу указано, что принятие законопроекта позволит решить задачу по привлечению всего общества к противодействию угрозам национальной безопасности и отражение агрессии со стороны другого государства. И перечислены такие задачи:

формирование в Украине национального сопротивления;

содействие максимально широкому привлечению населения к действиям, направленным на обеспечение суверенитета и территориальной целостности государства;

определение задач территориальной обороны, движения сопротивления и подготовки граждан Украины к национальному сопротивлению;

установление порядка организации, подготовки и ведения территориальной обороны и движения сопротивления;

нормирование полномочий органов государственной власти и местного самоуправления по вопросам национального сопротивления;

определение принципов финансирования и материального обеспечения национального сопротивления и обеспечения социальной защиты военнослужащих и добровольцев Сил территориальной обороны ВСУ и лиц, которые выполняют задачи движения сопротивления.

Ранее "Страна" подробно разбиралась, в чем суть этого законопроекта. Если коротко, то в 2014 году добробаты в большинстве случаев создавались под эгидой МВД и его главы, а сейчас все силы территориальной обороны будут подчиняться президенту, его назначенцам на местах и военным. Причем формировать добровольческие "армии" в регионах по закону можно будет уже сейчас, без всякой войны. Они будут вооружены как за счет бюджета, так и получат право использовать свое оружие.

Напомним, что Верховная Рада решила засекретить закупки для ведения национального сопротивления.

Также мы писали, как в Киеве уже начали создавать отряды территориальной обороны.