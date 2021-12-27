Украинские женщины записывают видео в соцсетях по поводу приказа о постановке их на воинский учёт. В выражениях не стесняются.

Одна их женщин обратилась к президенту Украины Владимиру Зеленскому в TikTok.

"...Вы там вообще бл@ть, кукушка у вас высохла... Вы уже не знаете, как с украинцев, бл@ть, содрать последнюю шкуру. Вы нормальные пенсии, бл@ть, людям сделайте, вы нормальные пенсии, бл@ть, сделайте...", - сказала пользовательница соцсети с ником oksanakrot2.

На другом видео пользовательница с ником margarita__12_1 эмоционально рассказала, что если уйдет на войну, то за ее матерью некому будет присматривать. Также девушка акцентировала внимание на том, что ее мать получает маленькую пенсию. В частности, она заявила, что мама получает 3000 гривен и все отдает за коммуналку.

"Что получила я от своей страны, за что я должна идти сейчас и в данный момент и становится сейчас на этот @бу@ий воинский учет?... У нас нет денег, у меня нет возможности завести детей, потому что я в этой @бу@ей стране содержу мать-инвалида", - заявила девушка, добавив, что никуда не пойдет и становиться на учет не будет.

Напомним, Минобороны приняло приказ, который переводит женщин множества профессий в разряд военнообязанных. В запас Вооруженных сил обязаны будут перейти все, кто младше 60 лет и успешно пройдет медкомиссию.

В ВСУ объяснили составление списка профессий женщин для воинского учета назревшей необходимостью.

Кроме того, как заявляет Минобороны Украины, беременных и женщин с малолетними детьми также возьмут на военный учет.

Также мы писали о петиции к президенту Владимиру Зеленскому с требованием отменить воинский учет для женщин. Она сразу же начала стремительно набирать подписи. По данным на сейчас, под ней подписались более 21 тысячи украинцев.