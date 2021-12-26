Петиция президенту Украины Владимиру Зеленскому об отмене воинского учета для женщин, на который хотят поставить даже беременных и женщин с детьми, начала стремительно набирать подписи.

Об этом свидетельствуют данные электронных петиций на сайте президента Украины.

Если за последние 2 дня под ней подписались 6 тысяч человек, то сегодня - за период с 13:00 по 18:00 - еще примерно 5 тысяч человек.

Сейчас под петицией уже более 11 тысяч подписей.

Если такая тенденция сохранится, то она уйдет на рассмотрение к Зеленскому, набрав необходимые 25 тысяч подписей, уже в ближайшие дни.

Петиция об отмене воинского учета для женщин стремительно набирает подписи. Источник: сайт президента Украины

Напомним, что на сайте президента Украины появилась петиция с требованием к Владимиру Зеленскому отменить приказ Минобороны о постановке женщин на воинский учёт.

Петиция, озаглавленная "Издевательство над женщинами! Не должны все женщины, имеющие специальность и/ или профессию быть военнобязанными!", появилась на сайте президента всего три дня назад, но уже набрала почти 6 тысяч голосов. Для рассмотрения обращения Зеленским необходимо, чтобы петицию подписали 25 000 человек.

Основными требованиями стали отмена приказа Министерства обороны Украины, а также использование только перечня тех специальностей, которые определены ПКМУ № 711 от 14.10.1994.

"Страна" подробно разбиралась в новом приказе Минобороны, в частности сообщала, что украинкам, которые не встанут на воинский учет в установленный срок - до конца следующего года - грозит штраф до 1500 гривен.

Кроме того, мы писали, что украинкам дали год, чтобы стать на воинский учет. Военнообязанным женщинам придется посещать военные сборы один раз в три года.