Политическая партия "Оппозиционная платформа - За жизнь" заявила о бесполезности и бессмысленности приказа Министерства обороны, согласно которому на военный учет теперь должны становиться и женщины.

Об этом сообщает пресс-служба "ОПЗЖ".

"Принудительный перевод всех женщин в категорию военнообязанных возмутителен. Коррупционные риски, панические настроения в обществе, милитаризация страны в период, когда все страны твердят о необходимости исключительно дипломатического урегулирования мировых проблем, частью которых стал украинский вопрос, ‒ вот лишь краткий перечень внутренних и международных проблем, вызванных этим приказом", - указывается на сайте.

Кроме этого, политсила считает, что с помощью этого приказа правительство пытается в "очередной раз ограбить украинских женщин".

"За невыполнение требований Минобороны предусмотрены штрафы: 850‒1700 грн – для самой уклонившейся от воинского учета и 5100‒8500 грн – для ее работодателя. Да и на работу теперь без военного билета женщин всех этих профессий брать нельзя. Власть хочет усилить войска бухгалтерами и юристами? Вряд ли. Скорее речь идет о том, чтобы в очередной раз ограбить украинских женщин. Официально ‒ начисляя штрафы. И неофициально ‒ получая поборы за "ускоренный" и "правильный" проход медосмотра и решение неизбежных проблем с документами", - говорится на сайте.

Также "ОПЗЖ" назвали данный приказ бесполезным для повышения украинской обороноспособности.

"Ключевая причина его появления ‒ это то, что власть полностью утратила всякую связь с реальностью и перестала чувствовать какую-либо ответственность перед людьми за свои решения", - подытожила пресс-служба "ОПЗЖ".

Напомним, в среду, 22 декабря, в Министерстве обороны Украины обнародовали расширенный список специальностей и профессий, после получения которых гражданин становится военнообязанным. Кроме того, согласно приказу №313 на военный учет теперь должны становиться также и женщины.

Кроме этого, украинкам, которые не встанут на учет в установленный срок - до конца следующего года, грозит штраф до 1500 гривень. Руководители предприятий, где работают не ставшие на учет женщины, тоже будут оштрафованы.