Украинкам, которые в силу своей профессии являются военнообязанными, но не встанут на учет в установленный срок - до конца следующего года, грозит штраф до 1500 гривень. Руководители предприятий, где работают не ставшие на учет женщины, тоже будут оштрафованы.

Об этом рассказал начальник Киевского областного территориального центра комплектования полковник Валерий Куценко во время брифинга в четверг, 23 декабря.

По его словам, женщинам, которые не станут на военный учет до конца следующего года грозит штраф 850 до 1500 гривень. При этом руководителей предприятий, на котором работают не ставшие вовремя на учет украинки, могут наказать более крупным штрафом - от 5500 до 8500 гривень.

В случае, если военнообязанная женщина - мать несовершеннолетнего ребенка, она все-равно должна встать на учет, но призывать ее не будут.

Напомним, накануне Минобороны Украины приняло приказ, согласно которому представительницы множества профессий (журналистки, бухгалтера, юристы, ветеринары и т.д.) перешли в разряд военнообязанных и должны будут стать на военный учет.

Также сообщалось, что вызывать в военкоматы или призывать на службу без согласия украинок сейчас никто не собирается.