В Украине представительниц ряда профессий поставят на воинский учет, но вызывать в военкоматы или призывать на службу без их согласия украинок не будут.

Об этом рассказал начальник управления персонала Командования Сухопутных войск ВСУ Ярослав Горбач в ходе брифинга в четверг, 23 декабря.

"Хочу обратить внимание на то, что взятие на воинский учет женщин-военнообязанных, это не призыв на военную службу. Это абсолютно две разных категории, и сегодня никто никого не призывает на военную службу без их согласия", - сказал он.

То есть, суть приказа Министерства обороны о постановке женщин на военный учет в том, чтобы провести "аудит ресурсов" на случай большой войны.

Кроме того, в ходе брифинга пояснили процедуру постановки на военный учет на примере женщины, которая работает бухгалтером. До конца следующего года она должна явиться в территориальный центр военного комплектования, написать заявление, предоставить документы (паспорт, ИНН, уведомление с работы, документ об образовании, семейном положении и наличии детей) и решить для себя, подлежит она военному учету или нет.

Если да - ее направят на медкомиссию. Кроме медиков и военных специальностей, к военному учету приобщат представителей отельно-ресторанного бизнеса и других категорий (около 35 специальностей).

Во время брифинга акцентировали внимание на том, что постановка на военный учет и военная служба - это разные вещи. Успокаивают тем, что за 6 волн мобилизации ни одна женщина на службу не попала, если у нее не было соответствующего желания. Главное условие - состояние здоровья и возраст. Постановка на учет происходит по месту жительства.

Напомним, Минобороны приняла приказ, который переводит женщин множества профессий в разряд военнообязанных. В запас Вооруженных сил обязаны будут перейти все, кто младше 60 лет и успешно пройдет медкомиссию.

Также сообщалось, что в ВСУ объяснили составление списка профессий женщин для воинского учета назревшей необходимостью.