В среду, 15 декабря, в Киеве прошло очередное заседание правительства на котором министры приняли ряд важных решений, одно из которых касалось новых правил и порядка призыва в ряды Вооруженных Сил Украины.

Изменений несколько, одно из которых чисто техническое: военные комиссариаты заменили на территориальные органы комплектации и социальной поддержки.

Во-вторых, отныне прописано, что лица с инвалидностью, которые не могут свободно передвигаться, не будут вызываться в военкоматы. Перечень заболеваний должно отдельно утвердить Минобороны по согласованию с Минздравом. Решение по таким призывникам комиссии будут принимать на основании официальных документов.

В-третьих, формулировку о розыске призывников заменили на "уточнение местонахождения". При этом возможность привлечения Нацполиции к такому "уточнению" сохранили. Как и обязанность полицейских принудительно доставлять "уклонистов" на призывные участки.

В-четвертых, прописали возможность для лиц призывного возраста, которые служат в ГБР или Службе судебной охраны, просто подать в комиссию соответствующие документальные подтверждения.

Напомним, что сегодня Кабмин также предложил наказывать железнодорожных мародеров двухлетними исправительными работами.