Кабинет Министров Украины на заседании, в четверг, 9 декабря, пересмотрел бюджет в отношении пенсионного фонда.

В пояснительной записке сказано, что с учетом перерасчета пенсий в декабре, и выполнения судебных решений по чернобыльца и военным, денег в пенсионном фонте недостаточно.

Так, только на выплаты по судебным искам не хватает 3,4 млрд гривен. Также образовался дефицит в размере 200 млн по статье на медицинские экспертизы лиц, получающих пенсии по инвалидности.

На минимальные пенсии для украинцев, которые достигли 65 лет (в размере 40% от минимальной зарплаты) не хватает почти миллиард. При этом есть экономия на доставке пенсий - 200 млн гривен.

В итоге Фонду перераспределили 0,5 млрд гривен и погасили задолженность по уплате Единого социального взноса (ЕСВ) на 3,8 млрд.

Таким образом расходная часть пенсионного фонда выросла до более чем 521 млрд гривен.

Напомним, в декабре украинцам пересчитают пенсии. По данным Минсоцполитики, перерасчет проводится с 1 декабря. Однако в итоге будет небольшой - от 80 до 200 гривен. Получатели максимальных пенсий могут рассчитывать на 800 гривен дополнительно. В начале следующего года на перерасчет пенсий могут рассчитывать две категории пенсионеров. Ранее "Страна" рассказывала, как украинцам пересчитают пенсии в 2022 году.

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