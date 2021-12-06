Законопроект об экономическом паспорте украинца предполагает создание специального Фонда будущих поколений. Таким образом, на счета украинских детей в этом Фонде государство намерено делать взносы. Они будут производиться ежегодно на каждого участника до достижения им совершеннолетия.

Об этом сообщается на сайте президента.

Фонд будет накапливать государственные взносы в пользу его участников с последующим инвестированием активов и осуществления выплат.

"Активы участников Фонда будут формироваться из взносов из бюджетных средств, поступивших от уплаты ренты за пользование недрами для добычи полезных ископаемых, и инвестиционного дохода от размещения и инвестирования средств участников Фонда", - указывается в сообщении.

Взносы будут производиться ежегодно на каждого участника до достижения им 18 лет. После достижения совершеннолетия эти деньги могут использоваться на:

обучение в учебных заведениях Украины;

покупку собственного жилья на территории Украины;

перевод средств на свой счет в системе негосударственного пенсионного обеспечения;

лечение (при достижении 18-летнего возраста).

Также президент Владимир Зеленский внес дополнительные законопроекты - ими он предлагает урегулировать вопросы государственных взносов в систему экономического паспорта, освобождение этих средств от налогообложения и так далее.

Напомним, сегодня Зеленский внес в Верховную раду четыре законопроекта. Среди них и законопроект "Об экономическом паспорте", который глава государства определил как безотлагательный.

"Страна" разобралась, как будут работать экономические паспорта украинцев и как их выдают в других странах.