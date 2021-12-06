Покупка жилья, обучение, пенсия и лечение. На Банковой рассказали о деньгах с экономического паспорта
Законопроект об экономическом паспорте украинца предполагает создание специального Фонда будущих поколений. Таким образом, на счета украинских детей в этом Фонде государство намерено делать взносы. Они будут производиться ежегодно на каждого участника до достижения им совершеннолетия.
Об этом сообщается на сайте президента.
Фонд будет накапливать государственные взносы в пользу его участников с последующим инвестированием активов и осуществления выплат.
"Активы участников Фонда будут формироваться из взносов из бюджетных средств, поступивших от уплаты ренты за пользование недрами для добычи полезных ископаемых, и инвестиционного дохода от размещения и инвестирования средств участников Фонда", - указывается в сообщении.
Взносы будут производиться ежегодно на каждого участника до достижения им 18 лет. После достижения совершеннолетия эти деньги могут использоваться на:
- обучение в учебных заведениях Украины;
- покупку собственного жилья на территории Украины;
- перевод средств на свой счет в системе негосударственного пенсионного обеспечения;
- лечение (при достижении 18-летнего возраста).
Также президент Владимир Зеленский внес дополнительные законопроекты - ими он предлагает урегулировать вопросы государственных взносов в систему экономического паспорта, освобождение этих средств от налогообложения и так далее.
Напомним, сегодня Зеленский внес в Верховную раду четыре законопроекта. Среди них и законопроект "Об экономическом паспорте", который глава государства определил как безотлагательный.
"Страна" разобралась, как будут работать экономические паспорта украинцев и как их выдают в других странах.