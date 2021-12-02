Президент Украины Владимир Зеленский внес в парламент законопроект о двойном гражданстве для украинской диаспоры, о котором он говорил, выступая в Верховной Раде с ежегодным посланием.

Об этом свидетельствует информация в карточке законопроекта № 6368 на сайте Рады.

Напомним, анонсируя инициативу, Зеленский сделал упор на то, что законом смогут воспользоваться представители украинской диаспоры в США и Канаде.

"Это может упростить их назначения на государственные должности в Украине. Им не нужно будет как Супрун мучатся с отказом от американского или канадского гражданства. Кроме того, это дополнительные избиратели, которые могут голосовать на выборах в Украине при этом живя за границей", - комментирует Telegram-канал "Политика Страны".

Ранее мы писали, что Арахамия заявил, что законопроект Зеленского о двойном гражданстве не коснется паспортов РФ.

Также мы рассказывали, что еще в марте с инициативой ввести двойное гражданство с дружественными странами выступил министр иностранных дел Дмитрий Кулеба.

Вместе с тем, еще в сентябре Владимир Зеленский заявил, что поддерживает идею двойного гражданства в Украине, но в мирное время. Сейчас, по его словам, это "сложный вопрос" для Киева из-за российской паспортизации на неподконтрольном Донбассе.