В среду, 1 декабря, президент Украины Владимир Зеленский подписал указы о назначении на вакантные должности 28 судей.

Об этом сообщает пресс-служба Офиса президента.

Новый судей Зеленский назначил указами №610, №612, №613, №614 от 1 декабря, они размещены на сайте президента.

Согласно указам, 27 судей назначили на должности в местные суды первой инстанции и одну судью в хозяйственный суд Донецкой области.

Напомним, "Страна" писала о том, что в пятницу, 26 ноября, президент Украины Владимир Зеленский по своей квоте назначил новых судей Конституционного суда Украины вместо Тупицкого и Касминина - Александра Петришина и Оксану Грищук.

Впрочем, Конституционный суд Украины отказался приводить к присяге новых судей Александра Петришина и Оксану Грищук, которых назначил президент Владимир Зеленский.

Также мы писали о том, что Зеленский расстроился отказом Конституционного суда принимать присягу судей, назначенных по его квоте.

Кроме того, "Страна" писала, что по данным Высшей квалификационной комиссии судей (ВККС) Украины, в нашей стране остаются вакантными более двух тысяч должностей судей. Это около трети от общего количества.