В среду, 1 декабря, прошло первое официальное заседание Этического совета на котором избрали председателя органа. Им стал судья Верховного суда Лев Кишакевич.

Об этом сообщает "Судебно-юридическая газета".

На первом официальном заседании Этический совет путем тайного голосования избрал своим председателем Льва Кишакевича, судью Верховного суда, которого ранее избрали в Совет по квоте судей.

"Я лично буду прилагать максимум усилий для того, чтобы работа Этического совета была успешной. Наша работа уже показала, что мы настроены на конструктивную работу. Мы продолжим работу над Регламентом и процедурными вопросами Этического совета. Мы хотим как можно быстрее приступить к оценке кандидатов на должность Высшего совета правосудия", - сказал Кишакевич после избрания.

Напомним, Этический совет состоит из шести экспертов и призван установить соответствие кандидата на должность члена Высшего совета правосудия. Решающее право голоса при отборе членов ВСП будут иметь иностранные члены совета.

Также "Страна" подробно разбиралась, кто попал в Этический совет, и что это значит судебной системы.