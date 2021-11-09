Этический совет из шести экспертов, который призван установить соответствие кандидата на должность члена Высшего совета правосудия, сформирован.

Об этом сообщает пресс-служба Офиса президента.

Членами Этического совета стали шесть человек:

судья Верховного Суда в Кассационном уголовном суде Лев Кишакевич, судья Киевского апелляционного суда Юрий Трясун, судья Восточного апелляционного хозяйственного суда в отставке Владимир Сиверин, судья Верховного Суда штата Массачусетс в отставке Роберт Корди, судья Апелляционного суда Англии и Уэльса в отставке сэр Энтони Хупер бывшая Генеральный прокурор Эстонской Республики Лавли Перлинг.

Отметим, что, согласно принятым недавно законам о судебной реформе, решающее право голоса при отборе членов ВСП будут иметь иностранные члены совета, которые были делегированы туда западными структурами.

В Офисе президента напомнили, что 2 ноября в ВСП поступил список кандидатов в Этический совет, рекомендованный Советом судей Украины. Международные и иностранные организации определили список международных экспертов еще в сентябре.

"В соответствии с Законом Украины "О Высшем совете правосудия", в случае если председатель Высшего совета правосудия не назначит членов Этического совета в определенный срок, три первых кандидата из списка Совета судей Украины и перечень от международных и иностранных организаций считаются назначенными", - сказано в сообщении ОП.

Таким образом, состав Этического совета был сформирован автоматически.

Ранее "Страна" писала, что через механизм Этического совета Запад рассчитывает взять под свой полный контроль украинскую судебную систему.

Также сообщалось, что глава Высшего совета правосудия заявил о потере Украиной суверенитета из-за контроля над судами иностранцев.