В среду, 6 октября, в Высшем совете правосудия прошла пресс-конференция с участием и.о главы ВСП Алексея Миловацкого, руководителя политико-правовых программ ОО "Украинский Центр общественного развития" Игоря Рейтеровича и главы комитета по вопросам верховенства права Национальной ассоциации адвокатов Украины Марины Ставнийчук.

Марина Ставнийчук заявила, что фактически с 2016 года над судебной властью в Украине проводятся бесконечные эксперименты.

По ее словам, в связи с тем, что в реальности судебной реформы не происходит, в Украине ищут все новые и новые способы влияния на формирование судебной власти. Один из них - общественные советы, этические и конкурсные комиссии, где международным экспертам и грантовым организациям пытаются передать полномочия по формированию судебной власти.

"Конечно, это стало предметом рассмотрения Конституционного суда и Венецианской комиссии. Их решения известны, и о никаком безоговорочном мандате для иностранцев речи не идет. Более того, это небезопасная идея, которая граничит с потерей государственного суверенитета", - заявила Ставнийчук.

Временно исполняющий главы ВСП Алексей Миловацкий ответил на вопрос журналистов, почему ему не нравится тот факт, что иностранцы имеют право вето в ВСП и имеют влияние на формирование ВККС.

"В законе нет права вето, там решения принимается иностранными гражданами. Так и написано. Скажите мне, пожалуйста, если бы вы пришли в английский суд, а там решение принимались бы гражданами Украины. Корона Британской империи разрешила бы это? Большие сомнения. А Украина это позволила. Это не право вето, а принятие решения. А голос украинской части вообще ни на что не влияет. Только кворум. По поводу суверенитета. Любое государство не имеет абсолютного суверенитета в тот момент, когда передает контроль над судами другому государству", - заявил Миловацкий.

Как писала "Страна", судебная реформа предполагает прежде всего принятие двух законопроектов, один из которых - №3711-д - призван восстановить работу ВККС, которая не работает с ноября 2019 года. И эта же реформа фактически отдает судебную систему под контроль Запада.

В начале августа Владимир Зеленский подписал закон о перезапуске ВККС с решающим голосом международных экспертов.