В Службе безопасности Украины заявили о завершили досудебного расследование в уголовном производстве по девяти людям, среди которых бывший командир батальона "Донбасс", экс-напдеп Семен Семенченко, объявивший голодовку в СИЗО.

Об этом спецслужба написала на своей странице в Facebook.

По данным СБУ дело по девяти фигурантам велось по четырем статьям Уголовного кодекса Украины:

ч. 2, ч. 3 ст. 260 (создание не предусмотренных законами Украины военизированных формирований или участие в их деятельности);

ч. 2 ст. 258 (террористический акт);

ч. 1 ст. 263 (незаконное обращение с оружием, боевыми припасами или взрывчатыми веществами);

ч. 2 ст. 333 (нарушение порядка осуществления международных передач товаров, подлежащих государственному экспортному контролю).

Как добавили в СБУ, фигуранты уголовного производства имеют различные степени причастности к указанным правонарушениям и сейчас знакомятся с материалами расследования.

Досудебным расследованием занимались следователи СБУ в Киеве и Киевской области под процессуальным руководством Офиса Генерального прокурора.

Напомним, в марте 2021 года в СБУ разоблачили и прекратили деятельность незаконного военизированного вооруженного формирования - частной военной компании. Она готовилась к совершению тяжких преступлений, в том числе против основ национальной безопасности. Ее организовали бывший народный депутат Семен Семенченко и агент НАБУ Евгений Шевченко.

Как писала "Страна", они оба активно занимались торговлей оружием, которое поступало с неподконтрольных территорий.

Сейчас Семенченко находится под стражей. Согласно решению суда, в СИЗО он будет до 6 ноября.

Также напомним, что в знак протеста против заключения под стражу Семен Семенченко объявил голодовку. Его адвокаты не один раз ходатайствовали об изменении ему меры пресечения на любую, не предусматривающую взятие под стражу, однако суд оставил его за решеткой. Днем ранее экс-нардеп потерял сознание после двух месяцев голодовки.