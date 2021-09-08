Бывшему командиру батальона "Донбасс", экс-нардепу Семену Семенченко, которого подозревают в создании частной военной компании, продлили меру пресечения в виде содержания под стражей еще на два месяца - до 6 ноября. Такое решение вынес Соломенский райсуд Киева. Об этом сообщает корреспондент "Страны" с места событий.

Напомним, в знак протеста против заключения под стражу Семен Семенченко объявил голодовку. Его адвокаты ходатайствовали об изменении ему меры пресечения на любую, не предусматривающую взятие под стражу.

Напомним, причиной объявления голодовки стало изменение меры пресечения с домашнего ареста на содержание под стражей. Семенченко публично заявил о голодовке на заседании суда 20 августа и при этом сообщил, что не принимает пищу с 26 июля - это тот день, когда суд вернул его в СИЗО.

Как сообщалось, экс-нардеп был арестован по делу о создании частной военной компании. Семенченко, как считает СБУ, организовал работу незаконной ВЧК, а также он замешан в импорте из России продукции военного назначения.

Кроме того, Семенченко является фигурантом производства об обстреле из гранатомета здания телеканала "112 Украина" в 2019 году. По нему он проходит как подозреваемый.