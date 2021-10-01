Завершено досудебное расследование против отстраненного председателя Конституционного суда Александра Тупицкого и главного бухгалтера КСУ, которых подозревают в организации несанкционированного вмешательства в работу автоматизированной системы "Клиент Казначейства - Казначейство".

Об этом сообщается на сайте ГБР.

По данным следствия, Тупицкий после отстранения от должности главы КСУ указом президента Владимира Зеленского дал главному бухгалтеру суда незаконное указание об использовании его личного ключа для вмешательства в работу автоматизированной системы "Клиент Казначейства - Казначейство", чтобы подписывать бухгалтерские документы в электронной форме от его имени. Также он передал защищенный носитель со своей электронной подписью.

Как выяснили следователи, в период с 29 декабря 2020-го до 9 февраля 2021 года главный бухгалтер КСУ совершила 207 несанкционированных вмешательств в работу автоматизированной системы и подписала бухгалтерские документы с помощью электронной цифровой подписи Тупицкого.

Кроме того, от имени Тупицкого были подписаны электронные платежные поручения на выплату вознаграждения судье, а также зарплаты, премий и надбавок сотрудникам Секретариата КСУ.

Действия бывшего председателя и главного бухгалтера КСУ квалифицируются по ст. 27 (подстрекательство и пособничество), ч. 2 ст. 361 (несанкционированное вмешательство в работу автоматизированной системы по предварительному сговору группой лиц, что привело к подделке информации) УК Украины. Санкция статьи предусматривает до 6 лет лишения свободы.

Сейчас Государственная казначейская служба Украины заблокировала квалифицированную электронную подпись бывшего председателя КСУ на основании письма Государственного бюро расследований.

Напомним, что 29 декабря 2020 президент Владимир Зеленский подписал указ об отстранении главы Конституционного суда Александра Тупицкого сроком на два месяца, а 28 февраля – еще на месяц. Формальным основанием стало ходатайство Офиса генпрокурора.

В КСУ указ назвали незаконным и пригрозили Зеленскому уголовной ответственностью за вмешательство в работу суда.

27 марта Зеленский подписал указ об отмене указа Виктора Януковича о назначении Тупицкого судьей КСУ. Тупицкий обжаловал указы президента в Верховном суде.

При этом в начале апреля в Конституционном суде Украины оспорили указы президента Украины Владимира Зеленского, которыми он отстранил от должности главу КСУ Александра Тупицкого и судью Александра Касминина.

Отправной точкой конфликта стало решение Конституционного суда от 27 октября 2020 года о признании неконституционными ряда положений закона Украины "О предотвращении коррупции". В частности КСУ отменил уголовную ответственность за недостоверное декларирование судей, чиновников и депутатов, а также лишил полномочий НАПК.

Против Тупицкого также открыто уголовное производство, его обвиняют по ч.2 ст. 384 и ст. 386 УК Украины. По версии следствия, Тупицкий пытался подкупить свидетеля по делу о Зуевском энергомеханическом заводе - Владислава Дрегера. 8 июня состоялось подготовительное заседание Подольского райсуда Киева по делу Тупицкого. Он явился на заседание и заявил, что чист перед судом.