Окружной административный суд города Киева открыл дело по иску отстраненных главы КСУ Александра Тупицкого и судьи КСУ Александра Касминина к Офису президента и конкурсной комиссии, которая отбирает кандидатуры на должность судьи Конституционного суда Украины. Об этом сообщает пресс-служба ОАСК.

Истцы требуют убрать с сайта ОП сообщение о конкурсе на должность судьи КСУ по президентской квоте (этот конкурс объявлен на их места, хотя они свое увольнение считают незаконным и оспаривают сейчас в суде).

Также они требуют признать противоправным и отменить решение конкурсной комиссии от 20 августа 2021-го об объявлении конкурса по отбору кандидатур на должность судьи КСУ, которых назначает президент.

Суд решил рассматривать дело по правилам упрощенного искового производства без уведомления сторон

"Отметим, что если суд отменит конкурс, то это похоронит планы Зеленского установить контроль над Конституционным судом", - прокомментировал эту информацию телеграм-канал "Политика Страны".

Напомним, что 29 декабря 2020 президент Владимир Зеленский подписал указ об отстранении главы Конституционного суда Александра Тупицкого сроком на два месяца, а 28 февраля – еще на месяц. Формальным основанием стало ходатайство Офиса генпрокурора.

В КСУ указ назвали незаконным и пригрозили Зеленскому уголовной ответственностью за вмешательство в работу суда.

27 марта Зеленский подписал указ об отмене указа Виктора Януковича о назначении Тупицкого судьей КСУ. Тупицкий обжаловал указы президента в Верховном суде.

При этом в начале апреля в Конституционном суде Украины оспорили указы президента Украины Владимира Зеленского, которыми он отстранил от должности главу КСУ Александра Тупицкого и судью Александра Касминина.

Отправной точкой конфликта стало решение Конституционного суда от 27 октября 2020 года о признании неконституционными ряда положений закона Украины "О предотвращении коррупции". В частности КСУ отменил уголовную ответственность за недостоверное декларирование судей, чиновников и депутатов, а также лишил полномочий НАПК.

Против Тупицкого открыто уголовное производство, его обвиняют по ч.2 ст. 384 и ст. 386 УК Украины. По версии следствия, Тупицкий пытался подкупить свидетеля по делу о Зуевском энергомеханическом заводе - Владислава Дрегера. 8 июня состоялось подготовительное заседание Подольского райсуда Киева по делу Тупицкого. Он явился на заседание и заявил, что чист перед судом.